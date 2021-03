Recogen firmas en change.org para pedir a Biden un TPS para los venezolanos

En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/Doug Mills/Archivo

Miami, 4 mar (EFE).- Una organización de venezolanos en EE.UU. inició este jueves una campaña de recogida de firmas en apoyo a una carta que será dirigida al presidente, Joe Biden, para pedir un Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) por 18 meses para los venezolanos indocumentados en el país.

La petición iniciada en change.org por Helena Villalonga, dirigente de la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión (AMAVEX), logró en pocos minutos superar el objetivo de mil firmas que se había planteado inicialmente y ya va a por las 1.500.

Según dijo Villalonga a Efe, una carta similar ya ha sido enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y ahora se propone enviar a la Casa Blanca otra dirigida al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

En unos diez días esperan hacer el envío y, entre tanto, seguirán recogiendo firmas en change.org, afirmó Villalonga.

En su "petición humanitaria", Villalonga le traslada a Biden que los miles de venezolanos sin estatus migratorio no pueden regresar a su país sin poner en riesgo su seguridad "debido al caos, la inestabilidad social, la delincuencia violenta, la pertinaz escasez de comida y medicinas y un Gobierno que no atiende" esos problemas.

También agradece que el anterior presidente, Donald Trump (2017-2021), emitiera el día antes de dejar la Casa Blanca (20 de enero) una orden ejecutiva o decreto de Aplazamiento de Salida Obligada (DED) para frenar las deportaciones de venezolanos por 18 meses.

La presidenta de AMAVEX, integrada en la plataforma United Venezuelan Organizations (UVO), considera que el "DED debería ser el puente para un TPS para los venezolanos".

"Aunque similar en beneficios, un TPS es una forma de protección más fuerte que un DED y brinda la estabilidad que necesitan los que lo reciben", dice Villalonga.

En la carta se recuerda que durante la campaña electoral se "prometió explícitamente" que si Biden llegaba a la Presidencia otorgaría un TPS para los venezolanos necesitados de un alivio después de haber huido de "la crisis humanitaria ocasionada por el régimen de Maduro".

"La situación precaria que están experimentando los venezolanos es muy clara", dice Villalonga, quien menciona las peticiones urgentes de la comunidad, organizaciones, comisionados (concejales) y legisladores en ese sentido.

"Lo que no está claro es cómo y cuándo la protección se va a conceder", subraya la carta, que termina pidiendo con "el debido respeto y en nombre de los refugiados venezolanos que viven la pesadilla del exilio" un TPS para ellos.