Raducioiu insinúa que Rumanía se dejó ganar ante España en la Eurocopa del 96

Los jugadores españoles celebran el gol de de la victoria marcado por Guillermo Amor, durante el partido de la Eurocopa 1996 España-Rumanía, en el estadio de Elland Road de Leeds. Efe/ Guillén/Archivo

Bucarest, 4 mar (EFE).- El exdelantero rumano Florin Raducioiu, desató la polémica en su país al insinuar anoche que el Rumanía-España de la última jornada del Grupo B de la Eurocopa 1996 en Inglaterra pudo estar amañado, como había sugerido días antes el exinternacional búlgaro Ivo Georgiev.

"Me pareció que nuestra defensa estaba completamente desorientada y no sabía a quién marcar, era un caso", declaró el ex jugador del AC Milan y el RCDE Espanyol, entre otros, en una entrevista a la televisión local.

En aquel partido, España ganó por 1-2 con un gol de Guillermo Amor en el minuto 84 para clasificarse a octavos de final por delante de Bulgaria, que no pasó de fase al quedar tercera de grupo con un punto menos.

Raducioiu, titular en aquel partido, intentó evitar hacer valoraciones al respecto, pero acabó afirmando, a preguntas sobre las declaraciones de Georgiev, que el hecho de que su equipo no estuviera "atento" le dio "qué pensar".

"Uno de nuestros problemas fue que Rumanía fue de la mano con España, esto os lo digo seguro, les dejaron marcar a los españoles, esa es la verdad", había declarado Georgiev al portal deportivo búlgaro Sportal.bg.

"Mirad lo que hicieron los defensas de Rumanía en el partido contra España en los últimos minutos, no tenían ninguna oportunidad y les dejaron marcar", remarcó el exatacante.

Otro integrante de aquella selección nacional rumana, el exdelantero del Tottenham y el Sevilla Ilie Dumitrescu, expresó también su opinión sobre esta polémica.

"No creo en esta hipótesis", declaró el exjugador y ahora entrenador, que atribuyó la supuesta relajación del equipo en los últimos minutos a que ya estaban matemáticamente eliminados.

"Todos pensaban en irse de vacaciones", sentenció Dumitrescu, que no fue alineado en ese partido.