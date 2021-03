Puertorriqueño Eix pide a los hombres en el tema "Cuernú" que no sean "tóxicos"

Fotografía cedida por Josue Daniel Rivera donde aparece el artista urbano puertorriqueño Eix quien promociona su primer sencillo "Cuernú". EFE/Josue Daniel Rivera

San Juan, 3 mar (EFE News).- El artista urbano puertorriqueño Eix promociona su primer sencillo "Cuernú" (víctima de infidelidad), con cuya letra espera, según dijo este miércoles a Efe, inculcar a los hombres el no ser "tóxicos" hacia su pareja, sino darles mayor libertad en la relación.

Según explicó este intérprete de 24 años, "Cuernú", lanzado oficialmente el pasado 24 de febrero, también instruye a los hombres a no "apresar" a su pareja vigilando su celular, cuestionándole con quién se comunica, además de permitirle salir con amistades.

"El tema lleva el mensaje de que debemos ser libres, que nadie es preso de nadie. Amor y paz entre todos", afirmó Eix, quien reconoció que "todo el mundo" ha sufrido de ese mal o, como mejor explicó, "ese resbalón de aprender de que no debemos ser así".

LOS FEMINICIDIOS LO INSPIRARON TAMBIÉN

Eix dijo además que se inspiró para escribir tras enterarse de la noticia de la muerte de una mujer en Puerto Rico a manos de su pareja el año pasado.

En 2020 hubo 60 feminicidios en la isla, lo que supuso un incremento del 62 % en relación al año anterior.

Esta preocupación provocó que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declarara un estado de emergencia por la violencia machista.

"Pienso que la persona que es así no está seguro de sí mismo", enfatizó el también intérprete de temas como "Culpable" y "Nota de Voz.

"CUERNÚ" ES PRIMER TEMA DE 2021

Eix dijo además que lanzó "Cuernú" "para calentar motores" de los próximos sencillos que estrenará próximamente, específicamente un "remix" (remezcla) de "Cuernú" junto a otros reconocidos artistas urbanos y otro tema en abril, que adelantó que "será un reguetón durísimo para las 'babies' (mujeres)".

"Cuernú", igualmente, es el trabajo musical más reciente de Eix desde que en octubre pasado lanzó "La Apuesta", proyecto formato de "extended play" de solo cuatro temas inéditos en solitario y que incluye además dos de sus más exitosas colaboraciones, "Infiel Remix" y "Estaré Remix".

"Infiel Remix", producido por Stary y Jay Music, es una colaboración junto a Rauw Alejandro, Brytiago, KEVVO, Jay Wheeler y Noriel, todos también miembros de la nueva generación de artistas del género urbano.

Este sencillo se convirtió rápidamente en un éxito global debutando número 2 en tendencia global en YouTube y tendencia en 18 países.

REGUETÓN MORIRÁ "CUANDO LOS ARTISTAS LO DEJEN DE HACER"

Y por el éxito que ha tenido el tema, Eix aseguró que el reguetón "no está muerto" a diferencia de opiniones de algunos musicólogos de que el género "murió" debido a una tendencia hacia un pop/urbano y otras variaciones que nada tienen que ver con la esencia original del ritmo.

"El reguetón no está muerto. El reguetón va a morir cuando los artistas lo dejen de hacer", opinó Eix, al tiempo en que mencionó que los artistas que lo inspiraron a hacer música fueron Randy, de quien dijo es su favorito, Arcángel, De La Ghetto, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, entre otros.

Con Randy, incluso, logró grabar el tema "Corazón muerto", señaló, tras recordar que el día que lo conoció le dijo que era su artista favorito.

"Soy fanático y artista también. Lo que necesitamos es menos ego y más unión", reconoció el también intérprete de "Llegaste Tú" y "Bye Bye".

Por otra parte, Eix lamentó que la pandemia de la covid-19 le ha privado de viajar a presentarse ante sus seguidores.

"Lo único que me ha privado es de mis fanáticos y es bien triste, de los escenarios, las tarimas, de quizás compartir al aire libre con la familia, pero lo demás, nos ha enseñado mucho que la vida nos cambia en un segundo y nos ha dado la oportunidad de valorar", filosofó.

Jorge J. Muñiz Ortiz