Portaltic.-Oppo relanza su imagen en Europa con el foco en la gama alta: "Queremos ser la marca 'premium' favorita de los usuarios"

20/06/2018 Oppo Find X POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OPPO



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



La compañía tecnológica china Oppo ha decidido relanzar su imagen en Europa, con el objetivo de convertirse en una de las principales marcas de dispositivos inteligentes, y ha centrado el foco en su catálogo de teléfonos móviles de gama alta.



Oppo lleva en el mercado español y de Europa Occidental desde 2018, pero ahora ha manifestado su intención de convertirse en "la marca 'premium' favorita de los usuarios europeos", como ha afirmado Conan Zhao, jefe de Relaciones Públicas de Oppo en Europa Occidental, en un encuentro virtual con la prensa europea desde la sede de Oppo en el continente en Dusseldorf (Alemania), al que ha asistido también Europa Press.



"La gama 'premium' es nuestro identificador", con una imagen de marca "joven" y "de alta tecnología", ha defendido por su parte Maggie Xue, presidenta de OPPO WEU (Europa Occidental), que también ha participado en el encuentro virtual, y ha advertido: "Ser una de las primeras marcas llevará tiempo, hasta que logremos diferenciar nuestra propuesta".



En Europa Occidental, Oppo fue la quinta marca más vendida en el cuarto trimestre de 2020, según datos de Canalys, con un 3 por ciento de cuota y un crecimiento anual del 227 por ciento.



Oppo es actualmente el cuarto fabricante por ventas de móviles en todo el mundo, con 112 millones de unidades y el 8,3 por ciento de cuota, según datos de Gartner. Gran parte de esta cuota se debe a las ventas de modelos de gama media de la compañía, como las familias Reno y los modelos Lite de la serie Find, de gama media alta, y las medias (A73 5G o A91, entre otros).



No obstante, el enfoque en las gamas altas no hace que la marca se olvide de los terminales de gama media, que suponen la gran mayoría de los móviles que se venden en el mercado en la actualidad.



"Queremos que se nos conozca por nuestros móviles premium, pero queremos proporcionar también un catálogo completo para todos los consumidores y su demanda", ha asegurado Xue, en respuesta a una pregunta de Europa Press.



Oppo se prepara para la presentación de su nueva gama alta de dispositivos 'premium', Find X3 Pro, que llegará el próximo 11 de marzo y que contará con especificaciones de gama alta como la gestión de color de 10 bits en su cámara y a nivel integral, así como el procesador Snapdragon 888, el más potente de Qualcomm.



Actualmente, aunque llegó al mercado español hace poco más de dos años, Oppo es la quinta marca, con un 7 por ciento de cuota, según los datos de Canalys del cuatro trimestre de 2020. El mercado lo lidera Xiaomi, aunque Oppo es la que más creció en 2020, casi un 200 por ciento.



Parte de este crecimiento se debe al desplome de las ventas de la también china Huawei, que no puede usar los servicios de Google desde mayo de 2019 debido al veto de Estados Unidos.



"Cuando una marca desaparece del mercado o reduce su presencia (como le ha sucedido a Huawei), la demanda de los consumidores permanece", ha reconocido Xue, que estima el mercado de Europa Occidental en 100 millones de unidades al año.



No obstante, ha aclarado que el objetivo de Oppo es otro: "No queremos solo ocupar la cuota de mercado de Huawei, sino proporcionar productos que proporcionen un valor único al consumidor, por experiencia de producto y calidad".



"Como marca, tienes que tener tu propia propuesta, y creo que no hubiese habido ninguna diferencia para Oppo si Huawei siguiera en el mercado" utilizando los servicios de Google, ha concluido la ejecutiva.