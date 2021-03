Pocos casos de fallas cardíacas tras covid-19 en deportistas, según estudio

Un nuevo estudio dado a conocer este jueves por la publicación JAMA Cardiology en Estados Unidos muestra que los problemas cardíacos pueden ser poco frecuentes en los deportistas profesionales después de superar el contagio leve de covid-19 y la mayoría no necesita estar de baja. EFE/EPA/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 mar (EFE).- Un nuevo estudio dado a conocer este jueves por la publicación JAMA Cardiology en Estados Unidos muestra que los problemas cardíacos pueden ser poco frecuentes en los deportistas profesionales después de superar el contagio leve de covid-19 y la mayoría no necesita estar de baja.

El estudio fue realizado por las principales ligas deportivas profesionales en Estados Unidos y los resultados no son definitivos, dicen los expertos externos, y se necesitará más investigación independiente.

Pero el estudio es el más grande realizado hasta ahora y que está orientado a examinar el problema potencial del corazón. El coronavirus puede causar inflamación en muchos órganos vitales, incluido este.

La investigación involucró a deportistas profesionales de fútbol americano, hockey, fútbol, béisbol y baloncesto masculino y femenino.

Todos dieron positivo por covid-19 antes de octubre y se les realizaron las pruebas cardíacas recomendadas por las pautas, casi 800 deportistas en total.

Ninguno tenía la covid-19 severa y el 40% tenía pocos o ningún síntoma, lo que podría esperarse de un grupo de deportistas de elite sanos con una edad promedio de 25 años.

Casi el 4% tuvo resultados anormales en las pruebas cardíacas realizadas después de recuperarse, pero los exámenes de resonancia magnética posteriores encontraron inflamación cardíaca en menos del 1%, pero se desconoce si sus problemas cardíacos fueron causados por el virus, aunque los investigadores creen que es probable.

Después de estar de baja unos tres meses, todos ellos pudieron regresar a la competición sin ningún problema.

Estudios anteriores en deportistas universitarios afectados con la covid-19 sugirieron que la inflamación del corazón podría ser más común por causa del virus.

Conocer los efectos de la covid-19 en los deportistas, que ejercen un estrés adicional en sus corazones durante el juego, es muy importante dado que la inflamación cardíaca no detectada se ha relacionado con la muerte súbita.

Los expertos aseguran que es vital asegurarse si el posible daño cardíaco que pueda generar la covid-19 es temporal o duradero, mientras que consideran que el estudio realizado por JAMA Cardiology tiene varias debilidades, entre otras las de no contar con especialistas objetivos que pudiesen interpretar los resultados.

Además, muchos de los deportistas no tenían exámenes de imágenes previos para comparar los resultados, por lo que no hay forma de saber con certeza si las anomalías encontradas durante el estudio estaban relacionadas con el virus.