Perú tiene tres candidatos de extremaderecha para la presidencia, según Guzmán

El postulante Julio Guzmán, del Partido Morado. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 4 mar (EFE).- Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga están ubicados en el extremismo de derecha, afirmó este jueves el postulante Julio Guzmán, del Partido Morado, al mostrar distancia de estos rivales políticos que representan para él "un retroceso".

"El Partido Morado está haciendo todos los esfuerzos por copar el centro y poder convencer a los peruanos que esta situación es demasiado seria como para ser víctimas de populismos de izquierda y de derecha", declaró Guzmán en rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El exviceministro de Industria (2011) posicionó, además, al favorito de las encuestas con un 11 % de apoyo, el candidato del partido Acción Popular, Yhony Lescano, en "la izquierda y al señor López Aliaga (del partido Renovación Popular) por el lado de la derecha".

"Nosotros en el populismo extremista de derecha también incluimos a la señora Keiko (Fujimori), que irónicamente está criticando los populismos", apuntó.

En opinión de Guzmán, "el señor López Aliaga, Keiko y Hernando de Soto son lo mismo, son trillizos".

CANDIDATOS CON MENOS DE 10 % EN ENCUESTAS

Hasta febrero último, Guzmán contaba con un 3 % de intención de voto, mientras que Fujimori y López Aliaga tenían alrededor del 8 % y De Soto el 4 %.

Los favoritos son Lescano con 11 % y la izquierdista Verónika Mendoza con 8,9 %, en tanto que el candidato George Forsyth cuenta con 8 %.

Asimismo, el postulante morado señaló que algunas de las cosas que los extremismos tienen en común es "mentirle a la gente, tratar de aprovecharse del miedo y de la desesperación de los peruanos, porque ellos saben perfectamente que lo que están proponiendo no se puede cumplir".

"Y, finalmente, un retroceso en los valores que tanto hemos trabajado, de darle a la mujer el espacio que se merece, el valor de los derechos humanos, el valor de la no discriminación, de la tolerancia", remarcó el también exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros.

FRAGMENTACIÓN E INDECISIÓN ELECTORAL

Guzmán afirmó que su país necesita "un Gobierno serio, responsable, con un partido político detrás, con equipos técnicos bien preparados, que descansen en la ciencia y en la técnica para salir adelante".

Precisó que "ser de centro es un reto mayor" y que en la actual campaña electoral para los comicios generales del próximo 11 de abril hay una fragmentación en el voto, donde además el 30 % del electorado sigue sin decidirse.

En tal sentido, Guzmán aseguró que las elecciones presidenciales en Perú "se van a definir en los últimos 7 días" de campaña, como ha ocurrido en los últimos procesos electorales en el país.

El postulante se desmarcó del actual mandatario, Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado que fue designado para asumir la presidencia tras la crisis política de noviembre pasado.

"Existe la percepción en el imaginario popular de que somos gemelos y estamos coordinando las acciones del Gobierno", dijo Guzmán.

Sin embargo, tras negar esa idea, añadió que "el Gobierno se ha ido acomodando, haciendo las cosas lo mejor que puede, pero es una situación muy difícil y con un Congreso que quiere desestabilizar" al actual Ejecutivo.

APOYO ESTATAL A EMPRESAS

Consultado sobre las medidas que adoptaría un eventual Gobierno suyo para reactivar la economía en medio de la pandemia, teniendo en cuenta la alta informalidad laboral, Guzmán señaló que optaría por incentivar que las empresas crezcan para que generen empleo formal.

"En ninguna parte del mundo, las empresas han salido solas por sí mismas, es un mito, todas han salido adelante con apoyo del Estado", precisó.

Así, Guzmán propone crear un banco del desarrollo, reestructurar el actual Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), para que sea una entidad parecida a la banca de fomento.

"Queremos ir más por el crecimiento de la productividad, que por otras acciones que no es el momento", expresó.

INTEGRACIÓN CON CHINA

Respecto a su integración comercial con el mundo, Guzmán afirmó que Perú necesita integrarse con Asia "bajo un nuevo enfoque" y propuso que "existan inversiones chinas en Perú haciendo transferencia tecnológica", dado que el país necesita una integración productiva con China a más largo plazo.

Igualmente, planteó evaluar el impacto de las decenas de tratados de libre comercio suscritos por Perú porque afirmó que no son una "panacea", pues "solo funcionan cuando los países son competitivos".

Sobre su propuesta de tener una nueva Constitución Política, Guzmán sostuvo que convocará un referéndum en el segundo año de su eventual Gobierno para que la gente decida.

"A raíz de la pandemia, va a venir un mundo que no es igual, que va a implicar relaciones nuevas entre ciudadanos y Estado, la economía se está transformado, eso requiere una nueva relación, es la gente la que tiene que decidir", sostuvo.

Con Guzmán se presenta a la primera vicepresidencia la exministra de Educación Flor Pablo (2019-2020), que remarcó, en la rueda de prensa, su preocupación por "este crecimiento de una ultraderecha, que tiene su expresión en el candidato López Aliaga".

"Es una visión de un partido totalmente intolerante, que representa un retroceso", coincidió Pablo.