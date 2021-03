Pasajeros protestan en aeropuerto venezolano por el cobro de PCR obligatoria

Fotografía de la silueta de un hombre en una cabina de desinfección, como medida de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, en el aeropuerto internacional ""Simón Bolívar"" en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Arcivo

Caracas, 4 mar (EFE).- Decenas de pasajeros que llegaron este jueves a Venezuela, a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, protestaron y rebasaron los controles sanitarios impuestos, en rechazo a la obligatoriedad de someterse a un test de detección de coronavirus y el pago del mismo, que asciende a 60 dólares, según lo estipulado por el Gobierno.

La muchedumbre, la mayoría portando mascarillas, rompió a empujones el cerco humano que fue diseñado en este aeropuerto, el principal del país y que sirve a Caracas, para frenar el tránsito de los pasajeros que lleguen a Venezuela desde el extranjero.

Este nuevo control sanitario, que entró en vigencia el miércoles, establece que toda persona que pise territorio venezolano debe someterse a una prueba de proteína C reactiva (PCR) en un único laboratorio, antes de pasar por los trámites de migración, retirar el equipaje o atravesar la aduana.

En el primer día bajo esta modalidad, algunos usuarios de las redes sociales publicaron fotografías para mostrar largas filas de personas que esperaron entre dos y cuatro horas para someterse a estos exámenes.

Según algunos comentarios compartidos en Twitter, hubo problemas para completar el pago de estas pruebas, pues deben ser pagadas exclusivamente con dólares en efectivo y el personal no disponía de dinero para dar cambio, un escenario que se repite en casi todos los comercios de Venezuela.

En los videos compartidos este jueves se observa a parte del personal sanitario tratando de contener a los pasajeros, pero estos lograron avanzar sin someterse a la prueba, aunque se desconoce si luego fueron devueltos por las autoridades.

El aeropuerto, también a través de Twitter, aseguró hoy que los pasajeros procedentes de vuelos internacionales "cumplen con el protocolo de bioseguridad y cerco epidemiológico establecidos", una afirmación que fue respaldada por un video en el que muestran la aparente normalidad con que transcurre este proceso.

La aerolínea venezolana Laser informó de la activación de una página web "donde todo pasajero debe registrarse antes de iniciar su viaje de retorno" a Venezuela, si bien no aclaró si esta información será manejada por la compañía privada o por las autoridades aeronáuticas.

Laser ratificó que antes de embarcar en los vuelos con destino a Venezuela, será obligatorio que los pasajeros presenten una prueba PCR negativa, "de acuerdo con los procedimientos ya establecidos por la autoridad aeronáutica nacional".