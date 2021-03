Paraguay anuncia mecanismos de compra de medicamentos tras la presión ciudadana

En la imagen, la viceministra de Economía, Carmen Marín. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 3 mar (EFE).- Los Ministerios de Hacienda y Salud de Paraguay comunicaron este miércoles la decisión de establecer mecanismos de compra para el abastecimiento de medicamentos, tras las quejas y presiones de la ciudadanía y el personal médico durante los últimos días a causa de las escasez de insumos en los centros sanitarios.

A pesar de la urgencia con la que realizaron el anuncio, a última hora de la tarde, ni la viceministra de Economía, Carmen Marín, ni el viceministro de Salud, Julio Rolón, precisaron el monto destinado a este fin.

"Los recursos están plenamente garantizados, disponibles en el presupuesto del Ministerio de Salud", apuntó Marín durante la conferencia de prensa.

La viceministra agregó que se está trabajando en "procedimientos simplificados" y "mecanismos específicos" para que las compras puedan realizarse "en la brevedad posible".

Por su parte, Rolón defendió la gestión y la administración del Ministerio de Salud, cuestionada a lo largo de la pandemia y criticada por buena parte de la sociedad paraguaya en los últimos días.

"Esta es una situación de mucha dificultad. No es que el Ministerio no esté haciendo nada, quiero dejarlo claro, el Ministerio está haciendo desde el principio lo que tiene que hacer", subrayó el viceministro.

Rolón aseguró que este miércoles repartieron medicamentos en algunos hospitales y avanzó que a lo largo del fin de semana llegarán más insumos.

También explicó que la falta de medicamentos responde a la fuerte demanda global, con una "baja disponibilidad" de algunos de ellos en los mercados internacionales.

No obstante, reconoció que esa dificultad para conseguir medicamentos ha generado "brechas" y "gasto de bolsillo" para la ciudadanía, que en muchos casos se ha visto obligada a comprar por su cuenta los medicamentos que faltaban en los hospitales.

"La ayuda va a consistir en cubrir costos que el Ministerio debe hacer y no lo está pudiendo hacer", dijo Rolón en relación al mecanismo desarrollado con Hacienda.

Respecto a la posibilidad de regular los precios de los fármacos, el viceministro de Salud comentó que el Ministerio no hace "nada al azar" y del mismo modo descartó la intervención de medicamentos existentes en el sector privado.

"No podemos entrar en la lógica de secuestrar lo que hay (...). Los volúmenes de las compras del Ministerio de Salud son superiores a los del sector privado", añadió.

Durante la mañana de este miércoles, el personal de blanco del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) se manifestó frente al centro para expresar su indignación por la falta de material médico y fármacos.

La manifestación se produjo un día después de que el presidente del país, Mario Abdo Benítez, asegurara que se internaría en el Ineram si se contagiaba.

Las declaraciones del mandatario no fueron bien recibidas ni por los trabajadores sanitarios ni por la ciudadanía, obligada a hacer rifas y sorteos para poder costearse los tratamientos.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Rolón también instó a la ciudadanía a seguir cuidándose y manteniendo las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, en una jornada en la que se conoció que la cifra de personas en terapia intensiva aumentó a 270 y se registraron 21 nuevos fallecidos en las últimas horas.

Paraguay ha registrado 162.871 casos del SARS-CoV-2 desde marzo de 2020, con 3.239 muertos y 136.366 recuperados, según las últimas cifras del Ministerio de Salud.