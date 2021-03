Mexicana ganadora del Rey de España destaca impulso del premio al feminismo

Fotografía cedida este miércoles, por Univision Digital, que muestra la periodista mexicana Inger Díaz, en Ciudad de México. EFE/ Univision Digital /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 3 mar (EFE).- La ganadora del Premio Cultural Rey de España, la periodista mexicana Inger Díaz Barrera, aseguró este miércoles a Efe que el galardón obtenido por el podcast "Calladitas nunca más" es un "reconocimiento para todas".

"Es un reconocimiento que tiene que ver con la resistencia y con la fuerza de todas las mujeres que han decidido hacer algo por parar la violencia que se ejerce de miles de maneras en contra de millones de mujeres en el mundo", expresó en una entrevista horas después de la distinción.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se conceden anualmente desde el año 1983, en el que fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa.

Díaz celebró que el galardón dará "un segundo aire al contenido" de su podcast, que tras publicarse el 4 de marzo de 2020 tuvo una gran repercusión pero que "se apagó de inmediato, porque el 10 de marzo empezó ya a arrasar la información de pandemia".

"Las cosas pasan como pasan, pero qué pena porque me hubiera gustado que tuviera un mayor recorrido y un mayor alcance el tema. Sobre todo porque tenía el objetivo de dar a entender cosas que no quedaban claras para una parte importante de la sociedad", destacó.

CRÓNICA FEMINISTA

El trabajo premiado, "Calladitas nunca más", muestra según el jurado un gran recopilatorio de archivo con sonidos en directo, música, entrevistas a testigos, a jóvenes, madres, periodistas y a mujeres en cargos públicos para revivir el estallido de la protesta de las mujeres mexicanas el año pasado.

El proyecto se hizo en equipo, encabezado por Inger Díaz y realizado por Juan Carlos Zaldívar, Andrea Patiño Contreras y Maye Primera.

Díaz recalcó que "sigue habiendo muchos grupos muy importantes y poderosos de mujeres que desde muchas disciplinas y muchas trincheras se han esforzado por hacer un trabajo importante" en pro del feminismo en tiempos de pandemia.

Pese a ello, la periodista reconoció que "ha habido mucha resistencia, mucha negligencia y mucho pacto patriarcal desde el Gobierno y desde instituciones".

"De arriba a abajo no va (la revolución)", ironizó, después de las controvertidas decisiones y declaraciones en materia de género del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Trillado como suena, la lucha sigue. Las mujeres mexicanas cada vez más vamos poco a poco adquiriendo conciencia de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestro valor en ambos sentidos, no solo de valentía sino de lo que valemos. De la importancia que tenemos para la sociedad", enfatizó.

México vive una crisis de violencia de género y registró en 2020 más de 1.000 feminicidios (asesinatos por razón de género), una causa por la que más de 10 mujeres son asesinadas cada día según las estimaciones de ONU Mujeres.

CONCIENCIA CRECIENTE

Díaz admitió que el proceso para revertir la situación "va a ser lento y hay una resistencia enorme", pero observó que "hay cada vez más conciencia, más sensatez".

Además, expresó que "hay un principio básico" entre todas las facciones de la lucha feminista que hace que todas estén "de acuerdo" más allá de discrepancias.

"Eso es lo que al final nos une a las que apoyamos esa causa y a las que tratamos de trabajar y hacer algo, poner un granito de arena para que las causas cambien un día", indicó.

Por el momento, la periodista dijo que tiene "la intención de darle seguimiento a 'Calladitas nunca más'", algo para lo que está buscando financiación y también "tener un poco más de material, que vayan pasando más cosas".

"Tengo mucho interés en seguir haciendo una crónica de lo que está pasando con este movimiento en México. Creo que es justo y necesario. Tener estos registros, estos archivos y estos intentos de desmenuzar una realidad con tantos puntos de vista, cuando el tema es tan complejo en cuanto a idiosincrasia, es importante y es necesario", zanjó.