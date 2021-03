Mendilibar cree que el Eibar debe ganar cuatro partidos para no descender

El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar. EFE/ Ramón/Archivo

Eibar (Gipuzkoa), 4 mar (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado este jueves que su equipo debe ganar al menos cuatro partidos de los que restan para poder mantener la categoría.

En su comparecencia semanal, tras el entrenamiento en Atxabalpe, el técnico armero intentó restar presión sobre el choque de este fin de semana contra el Cádiz, ante el que no cree que su equipo tenga la obligación de ganar, ya que contra el Huesca no lo hicieron y subieron un puesto en la clasificación en una liga que este año está "enrevesada",

A su juicio no están "obligados" a vencer, sino a hacer "todo lo posible" para intentarlo y piensa que de aquí al final de la temporada habrá que ganar "cuatro partidos" para salvar la categoría.

Mendilibar volvió a rechazar que el partido contra el Cádiz sea una final. "Siempre digo lo mismo,--sostuvo Mendilibar- las finales son cuando ya no hay nada más que hacer y no puedes esperar al siguiente partido. Si pensamos que de aquí al final son trece finales, hay que saber jugar todas esas finales y es muy difícil estar capacitado para eso semana tras semana".

Respecto a su rival, ha manifestado que le resulta extraño que el Cádiz sea un equipo "goleado", ya que juegan "tranquilos" en defensa.

"Defienden en bloque -señaló el técnico armero- y salen todas las veces hacia arriba. Además es el juego que quieren jugar ellos y hasta ahora han estado en una clasificación más o menos buena en un equipo recién ascendido. Ahora estamos todos en una bolsita no muy grande y perdiendo con nosotros se meten con los mismos problemas que los demás", ha reflexionado.

El entrenador del Eibar ha destacado que el Cádiz que está "convencido" de su estilo y cree que "rara vez" van a apretar arriba, salvo en alguna "jugada suelta", mientras que dejan a uno o dos delanteros "a su bola", para hacer daño al contrario cuando roban el balón.

El preparador vizcaíno dijo que no es fácil cambiar ahora la forma de juego del Eibar cuando llevan seis años practicándola y tampoco tienen interés en modificarla.

Mendilibar opinó que aunque el Cádiz es un equipo que "ha encajado mucho", no será fácil hacerles gol y lo importante para el Eibar sobre todo es "no hacer regalos".