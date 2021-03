Laura Matamoros celebra, en el mejor momento de su vida, su 28 cumpleaños

23/03/2017 Laura Matamoros cumple hoy 28 años. MADRID, 4 (CHANCE) Laura Matamoros cumple hoy 28 años y lo hace, sin duda, en el momento más dulce de su vida. Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, con numerosos proyectos, enamoradísima de Benji Aparicio y volcada en el cuidado de su único hijo, Matías, que pronto celebrará su tercer cumpleaños. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Laura Matamoros cumple hoy 28 años y lo hace, sin duda, en el momento más dulce de su vida. Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, con numerosos proyectos, enamoradísima de Benji Aparicio y volcada en el cuidado de su único hijo, Matías, que pronto celebrará su tercer cumpleaños.



Siendo hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores, parecía seguro que tarde o temprano Laura daría el salto a la fama, pero no fue hasta su entrada en "Gran Hermano Vip" en 2016 cuando alcanzó la popularidad. Su carácter sincero, polémico y divertido le valió la victoria en su primer reality y una notoriedad que desde entonces ha ido aumentando poco a poco hasta convertirla en una de las celebs más seguidas de nuestro país.



A GH Vip le seguiría "Supervivientes" - donde quedó tercera finalista - y un sinfín de colaboraciones televisivas en los debates de dicho reality, en "Mujeres, hombres y viceversa" y en "Quiero Ser", talent de moda que presentó Sara Carbonero. Sin embargo, centrada en su faceta de influencer y modelo, y con el claro objetivo de desvincularse de las polémicas que siempre rodean a su familia de cara a las marcas con las que trabaja, Laura se apartaría definitivamente de la televisión, un medio al que por el momento no ha vuelto.



Y, sin duda, le salió bien la apuesta porque su popularidad en redes sociales aumenta como la espuma y, con más de 933.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers más seguidas y sus looks comfy para el día a día la han encumbrado como una de las reinas del "street style" de nuestro país.



En lo personal, Laura comenzaba una relación con el chef Benji Aparicio a finales de 2016, convirtiéndose en padres de su primer - y único por el momento - hijo en mayo de 2018, Matías. Cuando el pequeño tenía un año, la pareja rompía por sorpresa su noviazgo y la hija de Kiko Matamoros empezaba un mediático romance con uno de los influencers más famosos de nuestro país, Daniel Illescas. Una historia que no duró más allá de unos meses, tras los que la modelo se reconciliaba con Benji, al que nunca había podido olvidar.



Más enamorados que nunca, y sin planes de aumentar la familia por los numerosos proyectos profesionales que tienen - el empresario acaba de abrir, con el apoyo de Laura, un restaurante a las afueras de Madrid "Benji's Bar", y una sucursal de su famoso "Noname" en Barcelona - la pareja mantiene una discreta relación alejada del foco público por la timidez de Benji, lo que recientemente desataba unos rumores de crisis que la influencer no tardaba en desmentir.