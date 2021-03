Las mejores herramientas para practicar el ayuno digital

ILUSTRACIÓN - En la pequeña pantalla del móvil ocurren muchas cosas interesantes... Quien necesita de ayuda para poder desconectarse puede obtenerla configurando aplicaciones especiales tanto en iOS como en Android. Foto: Christin Klose/dpa

Tomar el móvil y mirar las notificaciones: este es un acto que se repite muchas veces al día. El tiempo que se pasa con el móvil en la mano no es ningún secreto: el dispositivo mismo comunica a sus usuarios la cantidad de tiempo dedicado al uso de aplicaciones o a navegar por sitios web. En el iOS de Apple, el programa responsable de este control se llama "Tiempo de uso", función que registra el tiempo de uso de cada aplicación y permite establecer límites, por ejemplo, para ciertas aplicaciones que requieren mucha atención. Así configuradas, estas se bloquean una vez agotada la cuota de tiempo. "Tiempo de uso" también puede iniciar una pausa. Con la función denominada "Tiempo de inactividad", el teléfono se configura para que, durante el periodo seleccionado, solo entren las llamadas y funcionen las aplicaciones previamente definidas. Por ejemplo: una vez transcurrida la jornada laboral, se bloquean todas las aplicaciones relacionadas con el trabajo. "Tiempo de inactividad" se puede utilizar en todos los dispositivos iOS en los que está activado "Tiempo de uso". El usuario recibe una notificación cinco minutos antes de que se inicie. "Tiempo de uso" está en el menú "Configuración" de iOS, justo debajo de los ajustes de notificaciones y tonos de llamada. En Android, la ayuda para el ayuno digital se llama Bienestar Digital. Además de una visión general del propio comportamiento de uso, esta aplicación también permite algunos ajustes. Por ejemplo, a través del "Modo de concentración": este oculta o desactiva las notificaciones de las aplicaciones establecidas en el período deseado. En la opción "Dashboard", se pueden configurar cuotas de tiempo para aplicaciones individuales, al igual que con la función "Tiempo de uso" de Apple. "Bienestar digital" también permite un acceso directo a los amplios ajustes de notificaciones de Android. En "No molestar", se puede establecer qué llamadas se deben permitir, qué aplicaciones pueden enviar notificaciones o qué despertadores y medios pueden hacer sonar el teléfono. Los usuarios de Android pueden encontrar "Bienestar Digital" en el menú de Ajustes. Si el icono no aparece allí, es posible que haya que descargar la aplicación a través de la tienda Play Store. dpa