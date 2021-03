La producción de petróleo en Argentina bajó 5,3 % en 2020

La producción total de petróleo fue el año pasado de 27,9 millones de metros cúbicos, un nivel que se encuentra un 18,3 % por debajo de la producción lograda en 2010. EFE/Murtaja Lateef/Archivo

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- La producción de petróleo en Argentina registró el año pasado una bajada del 5,3 % frente a los niveles de 2019, mientras que la de gas natural se contrajo el 8,6 %, según un informe difundido este jueves por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

De acuerdo a este informe, la producción total de petróleo fue el año pasado de 27,9 millones de metros cúbicos, un nivel que se encuentra un 18,3 % por debajo de la producción lograda en 2010.

El IAE General Mosconi, integrado por expertos del sector, observó que la producción de petróleo en Argentina ha caído a una tasa promedio anual del 2 % en la última década, período en el que sólo creció en 2018 y 2019.

En el caso del gas natural, el año pasado la producción de Argentina cayó el 8,6 %, a 45.096 millones de metros cúbicos, un nivel que está 4,3 % por debajo de la registrada en 2010.

Por otra parte, el informe detalla que la producción de hidrocarburos no convencionales presentó un comportamiento dispar el año pasado en el país suramericano.

Por un lado, la producción de petróleo no convencional creció 21,7 % en comparación con 2019, a 6,9 millones de metros cúbicos, presentando una tasa de crecimiento promedio anual entre 2015 y 2020 del 35,5 %, fundamentalmente por el desarrollo de la formación Vaca Muerta, en el suroeste del país.

En tanto, la producción de gas natural no convencional se contrajo el año pasado un 4,8 %, a 19.311 millones de metros cúbicos, aunque la tasa de crecimiento promedio anual entre 2015 y 2020 ha sido del 23,4 %.

El informe observa que, mientras en la última década el segmento no convencional ha crecido, en el convencional la producción declina con tasas promedio anual del 4,8 % en el crudo y del 5,7 % en el gas natural.

"En nuestra opinión la baja experimentada en la producción nacional de hidrocarburos se enmarca en un contexto de baja inversión en exploración de riesgo en las áreas convencionales, lo que se manifiesta claramente en una disminución de las reservas comprobadas, probables y posibles de petróleo y gas natural en las cuencas convencionales", apuntó el IAE General Mosconi.

El presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó el lunes pasado que su Gobierno prepara un proyecto de ley para impulsar el desarrollo y las inversiones en el sector de los hidrocarburos, con eje en Vaca Muerta.