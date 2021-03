José María Michavila asegura que su boda con Alejandra Salinas sigue adelante

04/03/2021 JOSÉ MARÍA MICHAVILA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Hace unos días saltaba una noticia que nos dejaba un tanto intranquilos, sobre todo cuando se trata de una ceremonia matrimonial. Las informaciones aseguraban que José María Michavila y Alejandra Salinas habían cambiado sus planes de boda, quienes tenían pensado darse el 'Sí, quiero' este verano.



Hemos podido hablar con él y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención las declaraciones que nos ha regalado, ya que en ellas asegura que no ha habido ningún cambio de planes, dejando entrever que su boda con Alejandra Salinas sigue adelante para este verano.



Al principio se mostraba un poco discreto con la prensa: "Yo de mi vida privada no hablo, eso ya lo sabéis", más tarde no dudaba en asegurarnos que toda su familia estaba bien: "Mis hijos muy bien, mi novia mejor y sus hijos también" y después venía la ¡bomba! sobre todo cuando aseguraba que no se había cambiado nada: "De temas personales no hablo, pero ¿por qué se ha pospuesto, quién lo ha dicho? Entonces sabéis más que yo".



Fue en julio de 2017 cuando se les vio juntos por primera vez saliendo del Teatro Real y cuando se hizo oficial fue en la celebración del 40 aniversario de boda de José María Aznar y Ana Botella. Sin duda un amor libre que no entiende de tópicos ni de protocolos y que, si la pandemia se lo permite, se podrán dar el 'Sí, quiero' en los próximos meses.