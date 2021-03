Granada vuelve a entrenar con doce lesionados

El entrenador del Granada, Diego Martínez (d). EFE/Javier Blasco/Archivo

Granada, 4 mar (EFE).- El Granada regresó este jueves a los entrenamientos tras dos días de descanso para comenzar a preparar el partido del próximo domingo contra el Athletic de Bilbao con una sesión a la que faltó la mitad de la primera plantilla al haber doce jugadores lesionados.

El técnico Diego Martínez aprovechó que su equipo no tiene partido intersemanal estos días para dar a sus jugadores tanto el martes como el miércoles de descanso, volviendo al trabajo esta mañana para completar en su ciudad deportiva el primero de los tres entrenamientos previstos de cara a la visita del domingo a San Mamés.

El preparador tuvo que tirar de varios futbolistas del Recreativo Granada, filial rojiblanco que milita en Segunda B, para completar el grupo de trabajo, al no poder contar en la sesión con hasta doce integrantes del primer equipo.

Se ejercitaron al margen del grupo por arrastrar diferentes problemas físicos los defensas Joaquín Marín 'Quini', Germán Sánchez, Jesús Vallejo, el colombiano Neyder Lozano y Carlos Neva, los medios Ángel Montoro, Luis Milla, el venezolano Yangel Herrera y el francés Maxime Gonalons, y los atacantes Alberto Soro, el colombiano Luis Suárez y el venezolano Darwin Machís.

La buena noticia para los rojiblancos es que trabajó al mismo ritmo que sus compañeros el delantero Roberto Soldado tras estar unas semanas de baja por lesión y haber jugado sólo los minutos finales al no estar aún recuperado del todo los anteriores partidos ante el Nápoles de la Liga Europa y el Elche de LaLiga Santander.

El Granada aún completará dos entrenamientos más antes del partido del domingo ante el Athletic, y tanto el técnico como el cuerpo médico rojiblancos confían en poder recuperar a algunos de los doce futbolistas lesionados y que puedan estar disponibles para el partido. jag/cb/og