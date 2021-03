Fútbol/Premier.- (Crónica) El Chelsea prolonga el mal momento del Liverpool

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Chelsea se llevó tres puntos de oro en su visita a Anfield (0-1) gracias a un solitario tanto de Mason Mount, al borde del descanso, que permite a los londinenses seguir invictos desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo y complica la vida de los 'reds', que se alejan de los puestos europeos en un partido adelantado de la jornada 29 de la Premier League.



El cuadro de Jurgen Klopp no pudo con un Chelsea que estuvo mucho mejor, sobre todo en la primera mitad. Timo Werner logró el primero a los 24 minutos, pero un ajustado fuera de juego -difícil de apreciar incluso en la repetición- terminó anulando el primer tanto de los 'blues'. No lo haría con el zarpazo de Mount, que llama a las puertas de la selección inglesa antes de la Eurocopa de este verano, con una notable actuación.



El gol fue suficiente para un Chelsea que sufrió en varios tramos y estuvo cerca de ver cómo el árbitro señalaba un penalti en su contra por manos involuntarias de Kanté. Sin embargo, el marcador no se movió, los de Tuchel aprietan por la segunda posición y dejan al Liverpool en la séptima plaza. En los últimos 14 partidos -entre todas las competiciones- los de Klopp tan solo han sumado cuatro victorias.



Por su parte, el Tottenham de José Mourinho confirmó su reacción y ya suma tres victorias consecutivas, dos en Liga y una en la Europa League. Este jueves se llevó los tres puntos ante el Fulham (0-1) gracias a un gol en propia meta de Tosin Adarabioyo en un duelo adelantado de la jornada 33 que le acerca a los puestos europeos.



Además, el Everton también venció por idéntico resultado y aprieta por la tercera posición tras tumbar al West Bromwich Albion con un tanto de Richarlisson, que fue asistido por Sigurdsson. El triunfo coloca a los de Ancelotti a cuatro puntos del Leicester y a cinco del Manchester United, segundo clasificado.



--JORNADA 33.



-Jueves.



Fulham - Tottenham 0-1.



--JORNADA 29.



-Jueves.



West Bromwich Albion - Everton 0-1.



Liverpool - Chelsea 0-1.



-Miércoles.



Burnley - Leicester City 1-1.



Sheffield United - Aston Villa 1-0.



Crystal Palace - Manchester United 0-0.



-Martes.



Manchester City - Wolverhampton 4-1.