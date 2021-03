Fútbol.- Videovigilancia, test rápidos y aforo al 25 por ciento: la experiencia de Catar para reabrir estadios

04/03/2021 Tecnología en la vuelta a los estadios deportivos DEPORTES INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZUCCHETTI



La tecnología va a jugar un papel clave en la vuelta a los estadios deportivos, controlando que se cumplan los requisitos para garantizar un ambiente seguro en este periodo de pandemia. Algunos países han empezado a recurrir a ella para abrir de nuevo las puertas a los aficionados. Es el caso de Catar, que ha apostado por los sistemas más punteros de videovigilancia y un aforo del 25 por ciento para permitir disfrutar de nuevo del deporte desde la grada.



Para ello, se ha adjudicado al Grupo Zucchetti, mediante contrato, el proyecto de implantar un sistema de control de acceso seguro en seis estadios en los que se celebrará la Copa Mundial de la FIFA en 2022. El proyecto ha comenzado por el Education City Stadium, donde ya se ha implantado con éxito. Esta tecnología, desarrollada por Zucchetti, es la que está permitiendo garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias en esta reapertura.



Los otros estadios en los que la empresa está trabajando para asegurar un sistema de control de acceso efectivo son el Khalifa International, Al Janoub, Al Bayat, Ras Abu Aboud y Lusail. Esta tecnología de videovigilancia permite que los aficionados puedan acceder a los estadios en horarios escalonados y manteniendo la distancia de seguridad.



El sistema permite cupos de entradas de acuerdo con un horario desde la misma emisión de los 'tickets', haciendo que los aficionados puedan acudir al estadio de manera escalonada. Esto se aplica tanto a la entrada a los partidos como a la salida del recinto, permitiendo que se cumpla con las medidas sanitarias de distanciamiento social mediante cámaras de vigilancia internas.



"En Doha, el aforo del estadio se redujo al 25 por ciento. El sistema que hemos diseñado permitía reservar las entradas previamente por Internet y acudir a recogerlas en determinadas oficinas. En éstas se realizaba un test rápido al aficionado. No obstante, este test no es imprescindible para permitir que un alto porcentaje de aficionados pueda acudir al estadio con total garantía y seguridad, ya que los horarios de acceso son escalonados. La organización de los accesos se realiza desde el mismo momento en que se emiten las entradas", ha explicado el responsable de automatización de Zucchetti, Marco Marchetti.



En la misma línea, el director de Estrategia Internacional, Dirk Schwindling, y Enrico Itri, International COO de Zucchetti, han destacado la capacidad y eficacia de los sistemas de control de acceso y seguridad a los estadios de Grupo Zucchetti, que cuentan con la experiencia de más de 120 instalaciones distintas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto el papel tan importante que la multinacional italiana está desempeñando a nivel global.



"Lo que el Grupo Zucchetti ofrece, tanto en el extranjero como en Italia, se basa en el concepto de innovación", señala Enrico Itri. "Además, la nube se ha convertido en la protagonista que nos permite superar fronteras nacionales, ya que ofrecemos una gama completa y perfectamente integrada de soluciones de gestión, que van desde el 'e-commerce', hasta los sistemas de punto de venta, soluciones ERP, gestión de Recursos Humanos o TPV para hostelería y restauración entre otras", ha apostillado.



Las soluciones de control de accesos se ponen en marcha "en un mercado activo y pujante", que supone actualmente "una prioridad para el Grupo Zucchetti, que está invirtiendo de manera notable en esta área", explican desde la compañía. Esto facilita la gestión del control de accesos y la seguridad en las instalaciones deportivas o de otra índole en diferentes lugares del mundo, abriendo la puerta a otras sinergias a nivel tecnológico.



"Gestionamos el control de los accesos y la seguridad de los estadios de todo el mundo, pero no nos quedamos ahí", añade Dirk Schwindling, detallando que, en varias instalaciones, incluido un famoso estadio italiano y uno de los estadios más importantes de Alemania, se ha trabajado para "aunar e integrar el control de los accesos con el espíritu comercial de las instalaciones, mediante soluciones de gestión de efectivo".



"Gracias a la combinación de dos de las principales líneas de negocio de Zucchetti a nivel internacional, ahora un aficionado puede ir al estadio, mostrar su entrada y beneficiarse de descuentos y ventajas en el 'merchandising' y en los establecimientos de alimentos y bebidas relacionados con el evento deportivo", concluye Schwindling.