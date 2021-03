Fútbol.- El alcalde de Bilbao insiste en su apuesta decidida por la Eurocopa de fútbol

04/03/2021 Estadio de San Mamés, en Bilbao DEPORTES PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA



BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha insistido en la apuesta "decidida" del Ayuntamiento para que la villa sea una de las sedes de la Eurocopa de selecciones de fútbol de este verano y se ha mostrado "sorprendido" por las noticias que apuntan a una posible exclusión de la capital vizcaína como una de las sedes el evento, ya que los organizadores desean que los partidos se puedan celebrar con público en las gradas.



"Bilbao ha dejado absolutamente claro en todas y cada una de las intervenciones que yo he tenido ocasión de tener, que la apuesta de Bilbao es una apuesta decidida por la Eurocopa", ha indicado Aburto, para recordar que desde el Consistorio llevan 6 años trabajando en este proyecto, con dinero invertido y "muchas horas de trabajo".



"Todavía ayer nos cruzábamos con UEFA planteamientos comunicativos de cuándo iba a venir la Copa aquí, cómo se podía trasladar, si podía haber algún evento... y, sin embargo, parece que hay alguien, no se sabe muy bien por qué o, por lo menos, no sé muy bien por qué, está intentando poner en cuestión el proyecto", ha indicado en declaraciones efectuadas en el Ayuntamiento bilbaíno.



"Ayer mismo, en conversaciones directas que mantuve con el CEO de eventos de la UEFA y con el propio presidente de la Federación Española de Fútbol, mantuvimos nuestro compromiso de Eurocopa en Bilbao, nuestro compromiso de seguir trabajando y sabemos que hay una realidad: que la UEFA y la Federación Española quieren que se juegue con público", ha relatado.



En este sentido, ha manifestado que él también quiere que la final de Copa de Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, se juegue con público. "Sería mucho más fácil decir a día de hoy qué va a pasar con la final, que hablar de qué va a pasar en junio. Sería mucho más fácil, pero a día de hoy no sabemos lo que va a pasar con la final, no sabemos lo que va a pasar con los partidos de Liga y se nos está pidiendo que se jueguen con público", ha agregado.



El primer edil ha defendido la responsabilidad del Ayuntamiento de Bilbao y va a hacer "todo lo posible" para que en Bilbao se pueda jugar con público.



Dicho esto, ha advertido de que la situación de Munich, de Dublín, de Amsterdam, de Glasgow o de Roma "no puede ser muy diferente a la situación de Bilbao". "Es más, a día de hoy lo que nos encontramos es que en muchas de estas ciudades las medidas restrictivas que se están aplicando son mucho más duras. Hoy hemos conocido que Alemania se prolonga la dureza de sus medidas hasta finales del mes de marzo por lo menos", ha indicado.



En este sentido, ha desvelado que en las conversaciones que ha tenido con varios de los cónsules de estos países, se les está trasladando que están "la hostelería cerrada, los colegios cerrados...". "Es decir, nuestra situación en junio seguramente no será muy diferente a la situación de otros países", ha manifestado.



Por lo tanto, ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la sede de Bilbao en la Eurocopa se mantenga y pueda ser un elemento que favorezcan a sectores que "están en estos momentos sufriendo tanto, como la hostelería y el comercio, con el impacto económico que pueda tener".