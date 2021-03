Fútbol.- Ángel Correa: "El Real Madrid es un gran equipo, pero confiamos en nuestro equipo y en la idea del entrenador"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa, sabe que el derbi de este domingo ante el Real Madrid "es muy importante" y que su rival es "un gran equipo", pero dejó clara su confianza en el vestuario rojiblanco" y "en la idea" que transmite Diego Pablo Simeone.



"Esta es una semana especial y es un partido muy importante. El equipo está con muchísimas ganas y trabajando de la mejor manera para tratar de conseguir la victoria", expresó Correa en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este jueves.



El '10' colchonero sabe que el Real Madrid es "un gran equipo", pero no duda del suyo. "Confiamos en nosotros, en nuestros jugadores, y en la que idea que tiene el entrenador para poder hacerlo lo mejor posible y dejar los tres puntos en casa", subrayó.



"El equipo viene haciendo un gran esfuerzo durante toda la temporada y estamos contentos porque en el partido del Villarreal no volvimos a encajar, que es algo muy importante para nosotros, y esperamos seguir en esa dinámica", añadió el mediapunta.



Correa confesó "lo lindo" que sería que pudiese haber gente en el Wanda Metropolitano para este derbi. "Cuando no nos salen las cosas son los que nos empujan y nos llevan hacia adelante. Ojalá que acabe esto pronto y nos volvamos a ver todos juntos en el Wanda", remarcó.



Finalmente, el futbolista argentino reiteró su actual felicidad. "Estoy muy contento en lo personal. Estoy trabajando e intentando dar lo máximo para ayudar al equipo donde me toque hacerlo", sentenció.