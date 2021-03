En Uruguay 16 de 54.000 vacunados anticovid tuvieron reacciones adversas

Una profesional de la salud prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19, el 1 de marzo del 2021, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 4 mar (EFE).- Dieciséis de 54.000 vacunados contra la covid-19 entre el 1 y el 3 de marzo en Uruguay sufrieron algún tipo de reacción adversa, informó este jueves el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Durante una entrevista en la emisora uruguaya Radio Carve, el titular de la cartera dijo que solo se trató de una "reacción alérgica", solucionada al instante con un antihistamínico.

Salinas confirmó que tanto él como el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, recibirán la próxima semana la primera dosis de CoronaVac después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) abra este viernes la agenda para que pidan cita las personas de entre 55 y 59 años -independientemente de su profesión o situación de riesgo-.

"Tengo 59 años y lo considero leal porque no soy un médico que esté en la primera línea de batalla", explicó el neurólogo sobre recibir la vacuna china.

La apertura de agenda para quienes están comprendidos en ese tramo es una variación sobre el grupo prioritario anunciado por el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, quien estableció que personal docente, policías, militares, bomberos y trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) menores de 60 años fueran los vacunados con las 192.000 dosis de Sinovac.

Las autoridades siguen preocupadas por la baja demanda de vacunas entre los seleccionados para recibir la vacuna.

Según refleja el monitor web desarrollado por el MSP, a las 16.14 horas (19.14 GMT) de este jueves, 7.045 personas habían recibido la dosis y el número total se elevaba a 61.488, cifras lejanas a las 30.000 diarias que se preveía inicialmente.

Por un lado, la menor eficacia de CoronaVac frente a la del laboratorio estadounidense Pfizer y, por otro, la coincidencia de la administración de la segunda dosis -28 días después de la primera- con las vacaciones de Semana de Turismo (equivalente a Semana Santa) son señalados como explicaciones por los responsables.

El personal sanitario empezará a vacunarse a partir del 10 de marzo, cuando está previsto que lleguen a Uruguay las primeras 50.000 dosis de Pfizer.

No obstante, según informaciones del MSP, si hubiera algún retraso en esta llegada también se procederá a inmunizar a los sanitarios con CoronaVac, ya que para el 15 de marzo está prevista la llegada de 1.558.000 dosis más.

Lacalle Pou confirmó en febrero que Uruguay alcanzará 460.000 dosis de Pfizer hasta el 26 de abril y que "no va a haber tiempo muerto" entre las llegadas ya mencionadas y las que completen la compra hecha por Uruguay de 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y la reserva de 1,5 millones de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, registra desde el 13 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria, 60.074 contagios (7.472 activos, 80 de ellos en cuidados intensivos) y 624 fallecidos.