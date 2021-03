El Salvador negocia con el FMI un acuerdo económico por hasta 1.400 millones

Imagen del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE/JIM LO SCALZO/Archivo

San Salvador, 4 mar (EFE).- El Salvador busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo económico por hasta 1.400 millones de dólares, según lo confirmó este jueves en un conversación con Efe el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya.

"El monto al que podríamos acceder ronda entre 1.300 millones y los 1.400 millones de dólares para tres años (...) esto nos va permitir generar confianza en nuestros inversionistas y, en última instancia, tener los fondos necesarios para la ejecución de los programas sociales del presidente (Nayib Bukele)", indicó el ministro.

Señaló que el FMI "es sumamente optimista en estos momentos, están muy optimistas y la verdad que el país necesita darle predictibilidad a las finanzas públicas y necesitamos un plan de manejo de la deuda de corto plazo, que nunca se hizo en el pasado (en otros gobiernos)".

"Está muy optimista (el FMI) porque también nosotros hemos dado muestras de que también somos austeros en el manejo de las finanzas públicas. Han visto como combatimos la evasión y que proponemos políticas tributarias progresivas", apuntó.

Indicó que "el fondo por eso nos tiene confianza y porque ve que también el presidente Bukele y todo su Gobierno tiene una visión transversal de la política pública, es decir no nos quedamos solo ejecutando nuestra función, lo que nosotros estamos haciendo es buscando opciones que jamás vayan a vulnerar los derechos de los salvadoreños, de los ciudadanos como tal".

Según comentó Zelaya, por el momento no se tiene una fecha de cuándo se concretará la negociación.

"No hay una fecha todavía, tenemos un calendario con el Fondo Monetario que vamos avanzando, pero no hay una fecha definitiva en estos momentos, pero sí vamos avanzando. Hay un cronograma con el cual nosotros nos hemos comprometido con ellos para avanzar y por el momento vamos bastante positivos", añadió.

EL ACUERDO NO INCLUYE UN AUMENTO AL IVA

El ministro de Hacienda manifestó que "los acuerdos de finanzas públicas siempre se han malinterpretado, se ha creído que van a afectar directamente a la población y no necesariamente debe de ser así. Si uno es ingenioso a la hora de llegar a esos acuerdos, de hecho la población hasta sale beneficiada".

Aseguró que el acuerdo que se está negociando con el organismo especializado "no incluye" una medida de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es de un 13 %.

"El IVA no se va a incrementar, esa parte no la estamos incluyendo en el acuerdo (...) lo que vamos hacer nosotros es luchar contra la evasión fiscal y eso el FMI te lo toma como una medida fiscal para el ajuste", subrayó.

Adelantó que dicho acuerdo "será muy distinto al que Costa Rica alcanzó el Fondo Monetario, que fue rechazado".

Sectores políticos costarricenses rechazaron esa iniciativa en septiembre de 2020 pues la consideraban demasiado cargada hacia nuevos impuestos, mientras en octubre sindicatos y grupos sociales protagonizaron 3 semanas de protestas que tuvieron episodios violentos.

"El problema de Costa Rica fue porque se planteó un incremento en los impuestos, nosotros no estamos proponiendo un incremento de los impuestos. El FMI no nos ha exigido un incremento en los impuestos", enfatizó Zelaya.

MAYORÍA CALIFICADA EN EL CONGRESO, OPORTUNIDAD DE ORO

Para el titular del Fisco la mayoría de diputados oficialistas que tendría la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo próximo es una "oportunidad de oro para alcanzar acuerdos económicos", como el del FMI.

"Nosotros en este momento tenemos una oportunidad de oro. El Salvador ha conseguido una oportunidad de oro entre el partido Nuevas Ideas y el presidente Bukele, porque tenemos ahora mayoría calificada en el Congreso para pasar todos aquellos acuerdos económicos que en el pasado no se aprobaban", dijo Zelaya.

De acuerdo con el escrutinio preliminar de los resultados de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, el partido Nuevas Ideas, fundado por el movimiento del presidente Bukele, tendría 56 parlamentarios en el Congreso, es decir una mayoría calificada con la que se pueden aprobar préstamos y deuda externa, y reformar la Constitución. EFE

sa/laa