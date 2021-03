El presidente de Perú afirma que hay estafadores que ofrecen vacunas falsificadas

En la imagen, el presidente del Congreso de Perú, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 4 mar (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, afirmó este jueves que hay estafadores que están traficando a nivel mundial con lotes de vacunas falsificadas contra la covid-19.

Durante una visita de trabajo a la ciudad de Rioja, en la región amazónica de San Martín, Sagasti aseguró que "no hay en este momento en el mundo compradores privados de vacunas que las estén administrando directamente".

"Esa situación no existe. Lo que existen son estafadores, personas inescrupulosas que están traficando con vacunas falsificadas", enfatizó.

POLÉMICA EN PERÚ

El gobernante se pronunció sobre este tema después de la polémica que se ha desatado en su país ante el pedido de algunos empresarios para que se les permita comprar lotes de vacunas para inmunizar a sus empleados y personas de su entorno.

El Ejecutivo ha ratificado que, por ahora, las compras de las vacunas se harán solo a nivel del Gobierno, porque casi todos los laboratorios negocian directamente con los Estados y aún existen limitaciones para acceder a las dosis ante la gran demanda mundial.

Algunos sectores reclaman que se permita la importación privada ante el supuesto "fracaso" del Estado en procurar las dosis necesarias para vacunar a los peruanos, aunque el Gobierno ha anunciado que, de momento, ya tiene contratos con varios laboratorios para recibir 48 millones de vacunas.

VACUNAS YA CONTRATADAS

Perú ha cerrado contratos para recibir 20 millones de dosis de Pfizer, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones de la iniciativa Covax Facility.

Además, tiene un acuerdo de compra de un total de 38 millones de dosis de Sinopharm, de las que ya ha recibido un millón, y ha manifestado su interés en comprar las vacunas de otros laboratorios, entre los que aparecen Johnson & Johnson y Galameya.

La campaña de vacunación comenzó hace tres semanas en el país, con la aplicación a los equipos sanitarios del primer lote de dosis del laboratorio chino Sinopharm, a las que se sumará un primer lote de 250.000 dosis enviadas este miércoles por Pfizer.

LOTES GARANTIZADOS

Al respecto, Sagasti dijo que el Gobierno de Transición que preside desde noviembre pasado ha trabajado duramente para conseguir las vacunas y "en poco tiempo" ha garantizado "48 millones de dosis a disposición para el 2021 y, de ser necesario, más allá de eso".

"Seguimos con las negociaciones para tener más dosis y asegurar que ningún ciudadano se quede sin vacunar", remarcó antes de decir que no depende de su gestión definir las fechas de llegada de las dosis, sino de la capacidad de producción de los laboratorios.

Agregó que, en ese sentido, se hará todo lo posible para asegurar un flujo continuo de vacunas que permita cumplir con el calendario de vacunación, que plantea inmunizar a unos 25 millones de peruanos y que ya comenzará a aplicarse a los adultos mayores.

VACUNACIÓN A MAYORES

Sobre este punto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que los adultos mayores comenzarán a ser vacunados desde este lunes con las primeras vacunas que ha enviado Pfizer.

Reiteró que esta farmacéutica seguirá remitiendo lotes semanales de 50.000 dosis hasta llegar a las 250.000 durante este mes, tras lo cual enviará 800.000 en abril e irán incrementando esa cantidad mes a mes hasta completar los 20 millones adquiridos.

"Hoy y mañana el equipo encargado de la logística y de la planificación esta haciendo los últimos ajustes para su distribución y aplicación", indicó Bermúdez.

LOGÍSTICA COMPLETA

A pesar de lo indicado por la primera ministra, el viceministro de Salud, Percy Minaya, aseguró que la vacunación a los adultos mayores comenzará este sábado, ya que "la logística de esta vacuna (de Pfizer) tiene sus complejidades", tanto por la cadena de frío que se debe mantener así como por la cantidad que tiene cada frasco.

"Nosotros estamos listos para salir de inmediato y ese es nuestro deber como funcionarios", remarcó Minaya al Cana N de televisión tras señalar que se hará "una operación de trabajo en paralelo" para cubrir a los adultos mayores junto al personal de primera línea de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Minaya aseguró que "falta muy poquito" para completar la vacunación de todo el personal sanitario de primera línea de atención y ya se aplica las dosis a los trabajadores de otras áreas técnicas y administrativas de la sanidad para que puedan "salir al campo y hacer esas actividades que se van a desplegar a nivel nacional".