El número dos del chavismo dice que detuvieron a nueve personas que iban a arrestarle

En la imagen, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 mar (EFE).- El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que las autoridades venezolanas detuvieron a nueve personas que planeaban arrestarle y ponerle "preso", si bien no facilitó detalles acerca de quiénes son ni aclaró si formaban parte de algún cuerpo policial o militar.

"La verdad es que hay nueve personas detenidas que los organismos de seguridad del Estado determinaron, tras cruces de llamadas y de (que) alguien dio una información, que estas personas estaban preparando (...) la posibilidad de detenerme a mí, de hacerme preso", dijo Cabello en su programa semanal, "Con el mazo dando".

Tras hacer ese comentario, aseguró que "los agarró el cable antes" a las personas que fueron detenidas.

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no facilitó ningún detalle acerca del caso ni aclaró si las personas detenidas pertenecen a la Policía o las Fuerzas Armadas para, de ese modo, tener autoridad para detenerle.

Sus palabras fueron una apostilla a un tuit de la periodista Carla Angola que reza: "Intentaron secuestrar a Diosdado (Cabello) para entregarlo Estados Unidos y algunos expertos creen que no es tan complicado".

El tuit está acompañado de una entrevista en video con el general venezolano retirado Antonio Rivero.

"Este experto dice que es fácil (detenerme)", dijo Cabello antes de retarle: "Facilito para ti, tu puedes venirte para acá a intentarlo".

El 26 de marzo del año pasado, Estados Unidos anunció cargos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo

Para llevar a los acusados ante la Justicia, EE.UU. ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, 10 millones por Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de una de estas tres figuras: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordonesm, quien ya está preso en EE.UU.

El fiscal general de EE.UU., William Bar, aseguró entonces que, desde 1999, Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Cabello, hoy diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), forman parte del "Cártel de los Soles", cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango.