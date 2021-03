EEUU.- Powell estima un aumento de la inflación a corto plazo, pero solo temporal

06/10/2020 Estados Unidos.- El repunte del Covid-19 en EEUU diluye el efecto de las vacunas en la confianza empresarial, según la Fed. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado que el banco central que dirige prevé un aumento de la inflación a corto plazo, aunque ha alertado de que será únicamente algo temporal. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS NABE



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado que el banco central que dirige prevé un aumento de la inflación a corto plazo, aunque ha alertado de que será únicamente algo temporal.



Así lo ha asegurado el banquero central durante su intervención en un acto celebrado por el diario financiero 'The Wall Street Journal'. Para Powell, el incremento de precios no será sostenido en el tiempo "hasta el punto de elevar las expectativas de inflación materialmente por encima del 2 por ciento".



Aunque el objetivo de la Fed es que la inflación alcance la cifra del 2 por ciento, hace pocos meses actualizó su estrategia de política monetaria para aspirar que esa cifra sea una media durante cierto horizonte temporal. En este sentido, la Fed ha insistido en varias ocasiones que la inflación se tendrá que situar por encima del 2 por ciento durante un tiempo antes de empezar a subir los tipos de interés.



Además, Powell ha indicado que aunque "todavía hay riesgos", también hay "buenas razones" para esperar que la creación de empleo vuelva a acelerarse en los próximos meses. En todo caso, el mercado laboral no recuperará sus niveles de máximo empleo este año, según ha asegurado el banquero central.