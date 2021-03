EEUU.- Facebook volverá a autorizar desde hoy la publicación de anuncios políticos y electorales en EEUU

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La red social Facebook ha anunciado que volverá a autorizar la publicación de anuncios de contenido político y electoral en Estados Unidos a partir de este jueves, poniendo fin a una prohibición que ha estado en pie desde las elecciones presidenciales de noviembre en el país norteamericano.



"Reiniciaremos el jueves 4 de marzo los anuncios de contenido político, electoral y social", ha indicado la compañía a través de su blog. "Impusimos esta prohibición temporal tras las elecciones de noviembre para evitar confusión o abusos tras la jornada electoral", ha explicado.



Así, ha resaltado que "al contrario que otras plataformas, (Facebook) requiere autorización y transparencia no sólo para los anuncios políticos y electorales, sino también para los de temas sociales", "Nuestros sistemas no distinguen entre estas categorías", ha añadido.



"Hemos recibido muchas respuestas sobre esto y hemos aprendido más sobre anuncios políticos y electorales durante este ciclo electoral. Como resultado, planeamos utilizar los próximos meses para analizar de cerca cómo funcionan estos anuncios en nuestro servicio para ver si son necesarios más cambios", ha remachado.



La decisión de Facebook llega cerca de una semana después de que Google tomara una decisión similar. Google designó las elecciones como un acontecimiento sensible y, si bien retiró las restricciones en diciembre, volvió a imponerlas tras el asalto al Capitolio.