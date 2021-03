Creadores de "Cyberpunk 2077" sufren ataque de secuestro de datos

ARCHIVO - Podría haber sido una misión en "Cyberpunk 2077", pero se trata de un hecho real: los creadores del juego sufrieron un ataque de hackers. Foto: CD Projekt/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Tras el desastroso y varias veces aplazado lanzamiento de su videojuego "Cyberpunk 2077", que, además de causar una gran decepción entre los aficionados, llevó a una retirada parcial del título de las tiendas online, a la compañía polaca CD Projekt Red (CDPR) le acaba de llover sobre mojado. Los desarrolladores de videojuegos de culto como la trilogía "The Witcher" informaron haber sido víctimas de un ciberataque y que algunos de sus sistemas internos se habían visto comprometidos. En lo que podría haber sido una misión de una nueva entrega de corte futurista de la compañía, los piratas informáticos lograron apoderarse de archivos sensibles de la empresa y amenazaron con hacerlos públicos a menos que se pagara un rescate. La empresa comunicó que los datos de los usuarios están a salvo y que ha protegido su infraestructura informática y comenzado a recuperar los datos encriptados por los atacantes. "Por lo que sabemos... los sistemas comprometidos no contenían datos personales de nuestros jugadores o de los usuarios de nuestros servicios", aseguraron los responsables de la compañía. La empresa publicó la nota de rescate en su totalidad en su cuenta de Twitter. Los piratas informáticos afirman haber accedido al valioso código fuente de los juegos de CD Projekt Red, entre ellos "Cyberpunk 2077" y "The Witcher 3", así como a documentos de la firma. CDPR comunicó que no cedería a las peticiones de rescate y que estaba tomando "las medidas necesarias para mitigar las consecuencias" de una posible divulgación de los datos comprometidos. En los días en torno al comunicado, las acciones de la empresa perdieron casi un cinco por ciento de su valor en la Bolsa de Varsovia. La noticia supone un nuevo golpe para CDPR después de que uno de los juegos más esperados en años se lanzara con errores que afectaban su jugabilidad. Especialmente en las consolas más antiguas, el juego tenía tantos fallos que tuvo que ser retirado parcialmente de los mercados digitales. Algunos errores han sido corregidos a través de un parche publicado posteriormente, pero los fallos han empañado lo que, por lo demás, es una apasionante historia futurista que tiene lugar en un mundo abierto y que cuenta con el famoso actor estadounidense Keanu Reeves como protagonista. Tras el lanzamiento, el presidente ejecutivo de CDPR, Marcin Iwinski, se disculpó por el desastroso comienzo del juego explicando que la decisión de publicar el mismo fue responsabilidad de los directivos. "Y fue nuestra decisión lanzar el juego", aseveró Iwinski, admitiendo que habían subestimado la tarea de trasladar el juego del PC a las consolas. dpa