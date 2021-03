Contagios vuelven a aumentar en Europa y muestran la urgencia de acelerar la vacunación

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) MAMOUDZOU, MAYOTTE, FRANCIA26 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de enfermeras en el sector covid del hospital2. Primer plano de enfermera cuidando a paciente3. Primer plano de un monitor4. Primer plano de enfermera cuidando a paciente5. Primer plano de alcohol en gel6. Primer plano de una enfermera dando una inyección COPENHAGUE, DINAMARCA4 DE MARZO DE 2021FUENTE: WHO 7. SOUNDBITE 1 - Dr Hans Henri Kluge, director de la OMS para Europa (hombre, inglés, 20 seg.): "La semana pasada, los nuevos casos de covid-19 en Europa aumentaron un 9% hasta alcanzar un poco más de un millón. Esto pone fin a un prometedor descenso de seis semanas, con más de la mitad de nuestra región experimentando un número creciente de nuevas infecciones" "Last week, new cases of COVID-19 in Europe rose nine percent to just above one million. This brought a promising six week decline in new cases to an end, with more than half of our region seeing increasing numbers of new infections. " MADRID, ESPAÑA25 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 8. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna9. Primer plano de jeringas10. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna11. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna12. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna SAN PETERSBURGO, ÓBLAST DE LENINGRADO, RUSIA4 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Primer plano de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal14. Primer plano de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal15. Primer plano de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal16. Plano general de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal17. Plano general de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal18. Plano medio de la vacuna Sputnik V en una cinta transportadora de metal19. Plano medio de vacunas Sputnik V20. Primer plano de un vial de la vacuna21. Plano medio de vacunas Sputnik V ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: OMS registra aumento de contagios por covid-19 en Europa tras semanas de reducciónCopenhague, 4 Mar 2021 (AFP) - El número de nuevos casos de covid-19 aumentó de nuevo en Europa tras seis semanas de reducción, anunció este jueves la dirección regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."La semana pasada, los nuevos casos de covid-19 en Europa aumentaron un 9% hasta alcanzar un poco más de un millón. Esto pone fin a un prometedor descenso de seis semanas", aseguró el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, en rueda de prensa."Hemos registrado un resurgimiento en Europa central y oriental. Los nuevos casos también aumentan en varios países de Europa occidental, donde ya había índices elevados", agregó el responsable.La división Europa de la OMS agrupa a más de 50 países que se extienden hasta el centro de Asia."Más de la mitad de nuestra región registra un número creciente de casos", dijo Kluge. Para el responsable de la ONU, los europeos deben recuperar los "instrumentos esenciales" de prevención para luchar contra el virus y sus variantes y acelerar la vacunación.De los 53 países que forman la región Europa de la OMS, 45 han empezado a vacunar. Según datos recopilados por la AFP, en la Unión Europea (UE, 27 países) un 2,6% de la población ha recibido las dos dosis de vacuna contra el covid-19 y un 5,4%, al menos una dosis.cwb/map/pz/tjc/bl ------------------------------------------------------------- Rusia, dispuesta a suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junioMoscú, 4 Mar 2021 (AFP) - Las autoridades rusas se dijeron dispuestas este jueves a suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio, coincidiendo con el anuncio de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre el examen de la vacuna Sputnik V."Tras la aprobación por parte de la EMA, estaríamos capacitados para suministrar vacunas para 50 millones de europeos a partir de junio de 2021", dijo en un comunicado Kirill Dmitriyev, director del fondo soberano ruso, que ha contribuido al desarrollo de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus."Sputnik V puede contribuir de manera importante a salvar millones de vidas en Europa", dijo Dmitriyev."Quienes trabajan juntos en las vacunas deberían dejar de lado la política. La cooperación con la EMA es el ejemplo perfecto de que aunar esfuerzos es la única manera de poner fin a la pandemia", añadió, subrayando que el inyectable ya ha sido aprobado por unos 40 países.La EMA anunció el jueves que comenzaba a examinar la vacuna rusa Sputnik V con vistas a una homologación en la Unión Europea (UE)."La EMA inicia un estudio continuo de Sputnik V, una vacuna contra el covid-19 desarrollada por el centro nacional ruso Gamaleya de epidemiología y microbiología", dijo la agencia, con sede en Ámsterdam, en un comunicado.Estas últimas semanas hubo un vaivén de declaraciones entre los responsables de la vacuna rusa, que afirmaron que habían enviado toda la información para que el fármaco fuera aprobado por la EMA, y el órgano regulador europeo, que aseguraba que no había recibido nada.La vacuna rusa fue recibida con escepticismo por los países occidentales pero está convenciendo a los expertos, sobre todo después de la publicación de resultados en la revista científica The Lancet, según los cuales, Sputnik V será eficaz en un 91,6% de los casos sintomáticos de covid-19.apo/tbm/pz/bl/tjc