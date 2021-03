Cómo comprobar si unos AirPods Pro son falsificados

ILUSTRACIÓN - Si se compra los Airpods Pro en un negocio de confianza es bastante seguro que sean auténticos. Foto: Franziska Gabbert/dpa

El precio recomendado por Apple para los exitosos AirPods Pro es de 279 euros (aproximadamente 340 dólares estadounidenses). En algunas tiendas de confianza, se pueden obtener ofertas realistas de hasta unos 200 euros. Según informa la revista especializada alemana "c't" en su número 4/21, todo lo que esté por debajo, o muy por debajo, de esta cifra debe tomarse con cautela. La edición advierte que, actualmente, llaman la atención las ofertas en los mercados digitales, donde los AirPods Pro se ofrecen, como artículos de calidad inferior o mercancía devuelta, por unos 170 euros. Los expertos de la publicación alemana realizaron pruebas con algunos de estos productos para comprobar su legitimidad. La primera impresión: un embalaje de calidad; al desempaquetar los auriculares, estos tenían buen aspecto y parecían originales. Al ponerlos en funcionamiento, sin embargo, empezaron las incongruencias: desde una rutina de configuración errónea hasta el congelamiento repetido y breve del iPhone. Al introducir el número de serie de los AirPods en la página de Apple, la consulta reveló un número de serie válido, aunque con la garantía caducada. Al ponerlos por primera vez en funcionamiento, se confirmaron los peores temores: "Los AirPods Pro suenan tan mal que es casi imposible de creer". El intento de actualizar el sistema operativo disipó todas las dudas: la versión instalada (0B896) nunca fue publicada por Apple. La conclusión de los expertos: es alarmante el trabajo que dedican los estafadores a la producción de auriculares falsos. Debido a la alta calidad final de las falsificaciones, existe el peligro de que aquellos consumidores que no son precisamente afines a la tecnología ni siquiera se den cuenta del fraude. Por otro lado, quien sospeche de la legitimidad de los artículos adquiridos debería denunciar a los vendedores falsos en la página de Apple prevista para ello. Dado que circulan falsificaciones con características diferentes, que algunas desviaciones materiales solo son perceptibles en comparación directa con un original y que los falsificadores básicamente aprenden de los errores y realizan cambios, es difícil dar recomendaciones que sean válidas en todas las situaciones. Sin embargo, los expertos han resumido las características que sugieren una falsificación. En primer lugar, señalan que en la caja hay errores ortográficos a lo "Dseigned By Apple", y que las letras impresas en el estuche de carga y en los propios auriculares son casi ilegibles. Añaden que, en la tapa del estuche, la potencia de la batería está indicada con un valor distinto a los 519 mAh reales. Además, la cancelación activa de ruidos de los auriculares no funciona y el peso varía: la caja falsa pesaba 43,3 gramos (caja original: 45,8 gramos) y los auriculares falsos 7,5 gramos (auriculares originales: 10,9 gramos). dpa