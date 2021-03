Colombia.- Londoño y Mancuso piden comparecer ante las autoridades para dar su "verdad" sobre el conflicto en Colombia

12/01/2020 El antiguo líder de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko' POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FARC



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, le ha pedido a la estatal Comisión de la Verdad comparecer junto al antiguo líder paramilitar Salvatore Mancuso "para dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto" armado en Colombia.



La misiva de Londoño, enviada al presidente de dicho organismo, el padre Francisco de Roux, se produce días después que confirmara que había mantenido una conversación telefónica con Mancuso, para quien defendió su inclusión en la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



"Nuestra común intención es la de emplear tal escenario para dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto, verdades contrastables, algunas ya conocidas y otras no tanto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno", ha explicado Londoño.



"Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía. El silencio es complicidad y mueve a la ignorancia que impide trazar caminos de mejor futuro", ha señalado.



En dicho encuentro, explica Londoño, también asistirían Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada' y Joverman Sánchez Arroyave, quien respondía al nombre de 'Rubén Cano' cuando formaba parte de las ya disueltas FARC.



"Hay muchas cosas en juego y no hay tiempo que perder", ha conminado Londoño, quien no habría sido el único en dirigirse a De Roux a través de una misiva, según publica la emisora Caracol Radio.



En un texto con fecha de febrero, Mancuso le habría pedido al religioso que el organismo que preside "facilite los encuentros" donde puedan "converger" los distintos actores del conflicto armado, "para reconstruir y contar entre todos la verdad sobre diferentes hechos de interés para las víctimas y el país".



Creada durante los acuerdos de paz de La Habana, la JEP es un mecanismo especial para investigar y juzgar a la guerrilla, a miembros del Ejército y de las fuerzas del orden, así como a terceros que hayan participado en el conflicto armado. Aunque en el caso de los paramilitares, sólo es viable cuando estos puedan demostrar su calidad de terceros civiles colaboradores.