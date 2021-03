Chicago Bulls se impone por 124-128 frente a New Orleans Pelicans

Chicago Bulls venció como visitante a New Orleans Pelicans por 124-128 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria en casa contra Utah Jazz por 129-124. Por su parte, los de Chicago Bulls perdieron en casa con Denver Nuggets por 112-118. Por el momento Chicago Bulls se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 16 partidos ganados de 34 jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 15 victorias en 35 partidos disputados.

Durante el primer cuarto Chicago Bulls fue el principal protagonista y concluyó con un resultado de 25-26. Después, en el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante se distanciaron en el luminoso, el cual terminó con un resultado parcial de 20-38. Tras esto, los rivales acumularon un total de 45-64 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo local recortó distancias en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 60-0 y llegó a ir ganando por 60 puntos (60-0) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 34-32 y un 79-96 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto también redujo distancias New Orleans Pelicans, de hecho, consiguió un parcial de 10-2 y tuvo una diferencia máxima de 76 puntos (145-69), aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 45-32. Finalmente, el duelo acabó con un resultado final de 124-128 a favor de Chicago Bulls.

Durante el partido, destacó la participación de Zach Lavine y Coby White, que consiguieron 36 puntos, ocho asistencias y dos rebotes y 25 puntos, tres asistencias y dos rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zion Williamson y Jj Redick, con 28 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes y 22 puntos, dos asistencias y dos rebotes respectivamente.

El siguiente encuentro enfrentará a Chicago Bulls con Philadelphia 76ers en el United Center, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Miami Heat, con el que se enfrentará en el Smoothie King Center.