Casa Real.- ERC replica a Carmen Calvo que la "anomalía democrática" es que el PSOE "tape" en el Congreso los "escándalos" del Rey

24/02/2021 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene en una sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 24 de febrero de 2021. El pleno estará marcado por la intervención del presidente del Gobierno quien tendrá que responder a las preguntas de la oposición y dar cuenta del estado de alarma y de las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo para frenar la pandemia y sus consecuencias. Asimismo, se espera que detalle la gestión de los fondos europeos y de los planes de vacunación. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Junts exige al Gobierno que aclare los medios que puso el Estado a disposición de las infantas para su viaje y estancia en Abu Dhabi



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha respondido a la vicepresidenta Carmen Calvo que la "anomalía democrática" es que el PSOE trate de "tapar" los "escándalos" que asegura afectan a la Monarquía bloqueando de forma sistemática en el Congreso cualquier iniciativa relativa al Rey y su familia.



En declaraciones a los periodistas, Rufián ha defendido la necesidad de que el Rey Felipe VI y el presidente, Pedro Sánchez, comparezcan en el Congreso para dar cuenta de las polémica protagonizadas por Juan Carlos I con sus regularizaciones y por las vacunaciones de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes, como así lo ha reclamado este jueves ERC y otros siete partidos más.



Y, en este sentido, ha cuestionado que la vicepresidenta Carmen Calvo anticipe su rechazo a que el Rey vaya al Congreso, alegando que sería "inconstitucional", y que vea esa reivindicación como "una especie de fantasía de ERC". Frente a esto, Rufián ha censurado que "una parte del Gobierno", en alusión al PSOE, sí que vive en una "fantasía" al continuar bloqueando en la Mesa del Congreso "de manera absurda" todas las cuestiones que afectan a la Corona.



"CADA VEZ LES SALE MENOS GRATIS"



En todo caso, cree que "cada vez les sale menos gratis" esta actitud porque, según defiende, lo que reclaman es "algo tan sencillo como que un señor dé explicaciones de todo lo que está pasando en su institución y en su familia". Sobre todo teniendo en cuenta, ha denunciado, que en España "no hay ningún lugar contemplado para fiscalizar al Rey", algo que considera una "anomalía democrática".



"Lo de estos días es porque han pillado a dos infantas de visita en el Golfo Pérsico, pero es un escándalo tras otro y de una familia y de una institución con unas sombras de corruptelas y corrupción enormes", ha apostillado.



El independentista catalán sostiene que si de verdad "se llenan la boca cada día" asegurando que en España hay "una democracia plena" no debería haber ningún problema en que el Jefe del Estado y el jefe del Gobierno dieran explicaciones en el Congreso.



Citando a Corinna, la amiga del Rey Juan Carlos I, Rufián ha señalado que la Familia Real "no es una familia sino una institución o empresa que se ha dedicado a conseguir negocios para ellos durante 40 años", apuntando que quien crea que "tapando esto hace institucionalismo", se equivoca. "Hacen medievalismo, con prácticas ya pasadas", ha remachado.



Desde la CUP, su diputada, Mireia Vehí, ha avanzado que pese al constante bloqueo de las iniciativas relativas a la Corona, su formación no va a cesar en su empeño de lograr explicaciones sobre las actuaciones de sus miembros en sede parlamentaria.



Así, a través de un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, Vehí ha anunciado que, pese a la "obsesión" de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con "proteger a la Monarquía" y "negar el debate parlamentario", la CUP volverá a registrar una interpelación sobre las "trampas tributarias" de Rey emérito, con el objetivo de intentar forzar después una votación en el Pleno sobre esta cuestión.



MÁS PREGUNTAS PARA EL GOBIERNO



De su lado, la portavoz del Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha registrado una batería de preguntas exigiendo saber si el Estado puso a disposición de las infantas "medios personales o materiales para facilitar su viaje y estancia en Abu Dhabi".



La diputada independentista catalana denuncia que además, de haber podido "cometer una ilegalidad" al recibir la vacuna, las hermanas del Jefe del Estado han hecho evidente su "desdén" hacia el resto de la población que aún no ha tenido acceso a ella pese a formar parte de colectivos "vulnerables o prioritarios".



En opinión de Nogueras, la actitudes de los familiares de Felipe VI, tanto los que forman parte de la Familia Real como los que ya habían sido apartados por "escándalos de diversa índole", hacen difícil encontrar en Europa "una Monarquía menos ejemplar y, por consiguiente, más ilegítima, que la española".