Candidata de izquierda en Perú recibe influyente apoyo de antiguas portavoces

Lima, 4 mar (EFE).- La candidata favorita de la izquierda a la Presidencia de Perú, Verónika Mendoza, recibió este jueves un influyente respaldo de las excongresistas Indira Huilca, Marisa Glave y Tania Pariona, sus tres antiguas portavoces en el Parlamento con las que tuvo un amargo desencuentro hace casi dos años.

Las tres pidieron conjuntamente el voto para Mendoza pese a haberse separado de ella por una polémica alianza electoral del partido Juntos por el Perú en las últimas elecciones legislativas extraordinarias de 2020 con el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, condenado más tarde por corrupción.

Hasta ahora ninguna de ellas, que tienen gran arraigo en la izquierda peruana, se había manifestado a favor de la candidatura de Mendoza, que en su segunda postulación a la Presidencia lo hace esta vez por Juntos por el Perú (JP).

"No estamos en el mismo partido en este momento, pero sí compartimos los ideales de justicia, igualdad y libertad", explicó en un video en redes sociales Glave, quien junto a Huilca y Pariona ha fundado la organización En Movimiento, que no participa en estos comicios.

"Tenemos que apostar por una propuesta política que combine justicia social y la defensa de los derechos en democracia y con pluralismo", agregó.

Glave advirtió que en estas elecciones "hay mucho en juego, porque hay fuerzas peligrosas y regresivas para el país y para nuestros derechos, los derechos de todos".

"SIN LUGAR PARA EL SILENCIO", DICE HUILCA

Por su parte, Huilca argumentó su apoyo público a Verónika Mendoza porque "estos duros tiempos nos enseñan que no hay lugar para la pasividad y el silencio".

"En estas elecciones no podemos entregarles el país a los mismos personajes y partidos de siempre. No podemos dejarle la pista libre a los fundamentalistas que pisotean nuestros derechos ni permitir que continúen los privilegios de los que se han hecho millonarios estafando o maltratando a nuestra gente", señaló.

La hija del líder sindicalista Pedro Huilca, asesinado presuntamente por el grupo militar encubierto Colina que actuaba durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó que "Perú merece alguien que sepa pararse firme frente a quienes se enriquecen abusando y haciendo 'negociazos'".

"Tuvimos una prosperidad falsa. La pandemia nos ha quitado la salud y el trabajo. Se ha llevado la vida de más de 100.000 peruanos y peruanas. Hoy vivimos en el 'sálvese quien pueda', con un Estado débil que ha dejado a su pueblo sin protección", agregó Huilca.

PARIONA, PARA ERRADICAR EL RACISMO

Asimismo, Pariona, mujer indígena quechua, manifestó que comparte las mismas convicciones políticas de Mendoza y Juntos Por el Perú, y calificó de "lamentable que partidos y candidatos tengan una visión paternalista y racista hacia los pueblos originarios".

"Al bicentenario sería un avance sustancial si logramos vencer las taras más profundas de las exclusiones y desigualdad y el racismo étnico y estructural que no nos permite avanzar como país", apuntó Pariona.

Mendoza es actualmente la segunda candidata con mayor intención de voto en el país, con un 8,9 %, según la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), donde se indica que todavía hay un 31 % de electores que no deciden su voto.

A las elecciones del próximo 11 de abril están convocados más de 25 millones de peruanos para elegir un presidente y sus dos vicepresidentes, renovar por completo a los 130 representantes del Congreso y escoger cinco nuevos parlamentarios andinos.