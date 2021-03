AMP.- Senegal.- Detenido el destacado opositor Ousmane Sonko por "alteración del orden público" en Senegal

Muere al menos un manifestante en las protestas convocadas en varias ciudades



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El destacado opositor senegalés Ousmane Sonko, líder de Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), fue arrestado el miércoles por "alteración del orden público" en la capital, Dakar, cuando se trasladaba a un tribunal para una vista en un caso por violación.



Sono fue detenido después de las fuerzas de seguridad intervinieran y lanzaran gases lacrimógenos contra cientos de seguidores que seguían a su convoy de camino al tribunal, según ha confirmado su abogada, Bamba Cissé, tal y como ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.



El anuncio del arresto de Sonko se ha visto seguido por una serie de manifestaciones, disturbios y saqueos en Dakar y otras localidades del país. En la localidad de Bignona, en el sur del país, ha perdido la vida un hombre que participaba en las protestas, según una fuente de seguridad citada por APS.



"No sabemos todavía las razones de la muerte. Lo que sí es seguro es que se trata de un manifestante joven", ha explicado este portavoz, mientras que una fuente médica ha asegurado que esta víctima sufrió un impacto de bala que le causó una hemorragia interna.



El portavoz adjunto de la gubernamental Alianza por la República (APR) de Sall, Abdou Mbow, quien es además vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha condenado el "vandalismo" y ha resaltado que "el Estado adoptará todas sus responsabilidades para que la fuerza permanezca en manos de la ley", ha argüido.



"Estamos en un país democrático, pero no podemos aceptar que las cosas se arreglen con la violencia. Este asunto deriva de un asunto privado", ha manifestado, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.



El opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, en las que se impuso el actual mandatario, Macky Sall, está siendo investigado por presuntas violaciones y amenazas de muerte a una empleada de un salón de belleza del país africano.



Sonko había rechazado en un primer momento comparecer ante el tribunal, si bien finalmente aceptó hacerlo siguiendo los consejos de sus abogados. "No es una abdicación", dijo el martes, antes de pedir a sus seguidores que siguieran movilizados,



Por su parte, una veintena de parlamentarios opositores han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de la inmunidad parlamentaria de Sonko, aprobada el viernes, que allana el camino para los procedimientos judiciales contra él.