AMP.- N.Zelanda.- Nueva Zelanda levanta la alerta de tsunami tras registrar un terremoto de magnitud 7,1

04/03/2021 Imagen de archivo del USGS de un terremoto en Nueva Zelanda. POLITICA OCEANÍA NUEVA ZELANDA INTERNACIONAL USGS



Los residentes evacuados ya pueden volver a sus casas en las zonas costeras



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nueva Zelanda han informado este jueves de que se ha levantado la alerta de tsunami después de que se registrara un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Ritcher frente a la costa este de la Isla Norte.



El seísmo, cuyo hipocentro se encuentra a una profundidad de 10 kilómetros, se ha producido a las 2.27 de la mañana, según informaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Poco después del temblor, las autoridades emitieron una alerta por tsunami y recomendaron a la población de la zonas costeras evacuar la zona.



Así, pidieron a la población trasladarse a zonas de mayor altitud dada la intensidad del terremoto, que ha sido calificada de "severa", según informaciones del diario 'The New Zealand Herald'. Sin embargo, la agencia de gestión de desastres neozelandesa ha levantado ahora la medida y ha indicado que los residentes pueden regresar a sus hogares si así lo desean.



"Basándonos en la información científica sobre tsunamis podemos decir que ya no existe una amenaza en estas áreas. La gente que desalojó la zona puede ahora volver a sus casa", ha indicado la agencia en su cuenta de Twitter.



El seísmo, cuya magnitud ha sido rebajada ahora a 7,1, se ha sentido también en las ciudades de Auckland, Wellington y Christchurch, entre otras.