AMP.- Nueva Zelanda.- Nueva Zelanda emite una nueva alerta de tsunami tras dos nuevos terremotos

04/03/2021



Hawaii se une a las alertas de Tsunami por el terremoto en Nueva Zelanda



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nueva Zelanda han emitido este viernes, jueves en Europa, una nueva alerta de tsunami tras un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Richter al que ha seguido otro de magnitud 8.



La magnitud del seísmo ha sido tal que tanto Hawai como Samoa han emitido sendas alertas para advertir a su población del riesgo, mientras que el Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico ha advertido a los archipiélagos oceánicos de la posibilidad de "peligrosos tsunamis" en las próximas tres horas.



Se trata de la segunda alerta emitida en menos de 24 horas tras un terremoto de magnitud 7,1 que se produjo durante la madrugada cerca del archipiélago. La alerta se levantó algunas horas después.



Este es no obstante el tercer terremoto en una mañana, según alerta la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.



Las autoridades han pedido a los ciudadanos de varias islas que se desplacen lo más lejos del mar posible de "manera inmediata" y que busquen los "terrenos elevados más cercanos", ya sea andando, corriendo o en bicicleta para evitar atascos.



"No esperéis. Un tsunami que cause daños es posible", ha advertido la entidad en su Twitter a los habitantes de las zonas costeras del norte del archipiélago.



Whangarei, la ciudad más septentrional del país con más de 50.000 habitantes, está experimentando escenas de casos mientras las personas abandonan sus trabajos y escuelas siguiendo las indicaciones, según 'NZ Herald'.



El nuevo terremoto se ha producido en las islas Kermadec al noreste de Auckland y a unos 800 kilómetros de la costa.



ALERTA EN EL PACÍFICO



El centro de avisos de Tsunami del Pacífico ha advertido de la posibilidad de "peligrosas olas de tsunami" en las próximas tres horas y ha temido alertas en las costas de la Samoa estadounidense, islas Cook, Fiyi, Nueva Caledonia, Niue, Islas Pitcairn, Islas Solomón, Tonga, Vanuato y Wallis y Futuna.



La autoridad de Emergencias de Hawai asegura que se está investigando el grado de amenaza que puede suponer para las costas de California, Oregón, el estado de Washington, Alaska y la provincia canadiense de la Columbia Británica.



En otros países cuyas costas dan al Pacífico como Chile, las autoridades locales han descartado la posibilidad de un tsunami.