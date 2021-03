Alianza País expulsa de sus filas al presidente Lenín Moreno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 4 mar (EFE).- El movimiento Alianza País expulsó de sus filas al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en lugar de aceptar su desafiliación voluntaria, según un comunicado de la agrupación.

La decisión la tomó el movimiento la tarde del miércoles en la que resolvió "no aceptar" la desafiliación al considerar que ya había abierto un proceso para la "expulsión" desde el 26 de febrero.

"Después del debido proceso, ha determinado su expulsión como militante y, por tanto, la destitución de su cargo en esta organización política", dice la nota de prensa.

El partido, que el pasado 7 de febrero postuló a Ximena Peña como aspirante a la presidencia sin el mas mínimo éxito (apenas llegó al 1,54% de los votos), ha considerado que Moreno "dejó abandonada la conducción política del movimiento, al asistir a las sesiones formales apenas un par de veces en cuatro años".

Y también "al incumplir el plan de gobierno y distribuir ilegítimamente el poder a representantes de otros partidos que no tenían una agenda de trabajo consecuente con el compromiso popular adquirido al momento de posesionarse como presidente".

Tras conocer el proceso en su contra, Moreno presentó el martes un pedido de renuncia al movimiento, en una petición cursada a través del Consejo Nacional Electoral, que la notificó al grupo partidista.

Alianza País es el partido que fundó Moreno con el exmandatario Rafael Correa en 2006, y que al menos técnicamente ha estado gobernando desde entonces, pues el actual presidente fue elegido por esa lista en 2017.

Un año después se produjo el fraccionamiento entre correístas y morenistas, y los primeros crearon una nueva formación, Revolución Ciudadana, aunque no ha sido con esta con la que han acudido a las elecciones del 7 de febrero por impedimentos en el Consejo Electoral.

Las desavenencias de Moreno con Alianza País son conocidas desde hace tiempo y en los pasados comicios el mandatario no le dio siquiera su apoyo a Peña.

Diego Fuentes, dirigente de la formación, aseguró el martes que esa separación permitirá al movimiento político llevar adelante una renovación de su militancia.