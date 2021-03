Alejandra Rubio deja en el aire su supuesto enfrentamiento con su tía Carmen

16/02/2021 Alejandra Rubio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Según publica la revista Semana, Carmen Borrego y Alejandra Rubio habrían protagonizado un tenso enfrentamiento durante las publicidades del programa en el que ambas colaboran, "Viva la vida", el pasado domingo. Un intercambio de reproches en el que la hija de Terelu habría dicho a tu tía que no le volviese a "dirigir la palabra en la vida" mientras que Carmen, indignada, la habría llamado "niñata" y le habría advertido que no "pensaba consentir que la alejara de su madre y de su hermana". Según la publicación, tía y sobrina habrían tenido que ser separadas, tal fue la tensión del momento.



Alejandra, sin perder la sonrisa, prefiere no confirmar la pelea con su tía - como diferentes colaboradores aseguran que harán en aras de la paz familiar, por lo menos de cara a la galería - y, entre "lo siento muchísimo" y "no voy a decir nada" deja en el aire la brutal discusión con Carmen Borrego, que significaría un antes y un después en su maltrecha relación. Con un "qué tonterías por favor" la joven desmiente, sin mucha convicción, que tuviesen que separarlas debido al cariz que adquirió el enfrentamiento entre ambas.



A pesar de no negar este brutal intercambio de reproches con la hermana de su madre, Alejandra asegura que está "todo genial" y "todo fenomenal" y demuestra que no le ha afectado lo más mínimo la última información relacionada con su familia de la que ella y su tía vuelven a ser protagonistas.



Eso sí, la joven asegura que Terelu "está muy bien, la verdad" y su abuela, Teresa Campos, "estupenda como siempre, una fenómena", desvelando que ambas permanecen ajenas a su supuesta pelea con Carmen.