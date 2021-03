Ágatha Ruiz de la Prada opina sobre la vacunación contra el Covid de las Infantas Elena y Cristina en Abu Dabi

03/03/2021 Ágatha Ruiz de la Prada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada tiene una agenda social de lo más ajetreada y, a pesar de estar hasta arriba de trabajo e inmersa en la preparación de su nueva colección, no se pierde un evento social de la capital. Tras celebrar su primer aniversario con Luis Gasset, del que se confiesa enamoradísima, la diseñadora ha asistido sola pero de lo más colorida a los Premios Climate Leaders Awards.



Tan clara y sincera como siempre, ha confesado su opinión sobre la vacunación contra el Covid de las Infantas Elena y Cristina en los Emiratos Árabes aprovechando su última visita a su padre, el Rey Juan Carlos. Una actitud que ha generado una gran controversia y numerosas críticas, pero con la que Ágatha se muestra de acuerdo. "Me parece muy bien, no tendrían nada más que hacer. Qué puedes hacer allí sino vacunarte. Estarían aburridas allí, que van hacer. No hay nada que hacer en esos países".



Mucho más discreta después de admitir que se disculpó públicamente con Juan Del Val con un retracto porque así se lo exigieron sus abogados para evitar ir a juicio con el escritor - algo que al marido de Nuria Roca no le ha hecho ni pizca de gracia - ahora Ágatha prefiere no hablar del tema "porque no puedo", aunque sí señala que "ya está olvidado". Te mostramos sus palabras en el siguiente vídeo.