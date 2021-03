Advierten "tendencia creciente" de menores que cruzan solos hacia EE.UU.

documentos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) evidencian una "tendencia creciente" de niños no acompañados que llegan al país y quedan bajo cuidado de las autoridades. EFE/María León/Archivo

Washington, 3 mar (EFE).- La Patrulla Fronteriza de EE.UU. arrestó en las últimas tres semanas a unos 340 menores a diario que cruzaron solos la frontera desde México, lo que ha llevado a que permanezcan, en promedio, más de las 72 horas permitidas por la ley estadounidense bajo custodia de esa agencia, revelaron este miércoles medios locales.

Según la cadena estadounidense CNN, documentos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) evidencian una "tendencia creciente" de niños no acompañados que llegan al país y quedan bajo cuidado de las autoridades.

Esta situación supera la capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del que depende la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada del cuidado de los pequeños migrantes, y ocasiona que los menores estén en las dependencias de la Patrulla Fronteriza un promedio de 77 horas.

La versión detalla que en la ciudad de Yuma, en el estado fronterizo de Arizona, los datos de la CBP dan cuenta de que más de 600 personas de todas las edades estaban albergadas en un espacio diseñado para 104.

La situación se repite en el Valle del Río Grande, en Texas, donde más de 2.000 personas permanecían en un sitio con capacidad para albergar a 715.

CNN indicó que durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump la gran mayoría de los inmigrantes, incluidos menores de edad, que atravesaban indocumentados hacia territorio estadounidense eran devueltos a México o a su país de origen bajo el denominado "Título 42".

Esa disposición, emitida en marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como parte de la respuesta del Gobierno a la pandemia de covid-19, señala que la CBP puede devolver por la fuerza a través de la frontera a migrantes que hayan entrado de forma irregular al país, sin darles la oportunidad de solicitar asilo o protección.

Y aunque el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha mantenido en vigor esa medida, CNN señaló que ya no la aplica a menores no acompañados o a algunas familias, lo que engrosa las cifras de personas bajo custodia.

Las estadísticas de la CBP señalan que en enero pasado las autoridades interceptaron a 78.323 personas indocumentadas que cruzaron la frontera, de las cuales 5.871 eran menores de edad no acompañados.

Ese número es un 6 % mayor que el total de diciembre pasado, cuando se contabilizaron 73.923 inmigrantes arrestados después de pasar de forma irregular la frontera.