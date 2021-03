Walmart anuncia un plan de 350.000 millones de dólares para reforzar la producción en EE.UU.

EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Nueva York, 3 mar (EFE).- Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, anunció este miércoles un plan de 350.000 millones de dólares con el que busca reforzar su producción en Estados Unidos y crear hasta 750.000 empleos en el país durante los próximos 10 años.

El presidente y CEO de Walmart en EE.UU., John Furner, destacó en el blog corporativo su "compromiso con la fabricación estadounidense" y dijo que la idea es dar apoyo a productos "hechos, cultivados o ensamblados" en su territorio para favorecer a los suministradores locales.

Furner explicó que abastecerse de productos más cerca de sus clientes en EE.UU. tendrá un impacto positivo medioambiental, evitando emisiones de dióxido de carbono en torno a 100 millones de toneladas métricas, y económico, ofreciendo oportunidades a firmas pequeñas y diversas.

El gigante minorista pretende centrarse en seis categorías de productos fabricados en EE.UU., que incluyen entre otros textiles, plásticos, pequeños electrodomésticos, comida procesada y fármacos o medicinas.

Walmart anunció también una iniciativa llamada "Faros estadounidenses" en la que planea unir a miembros de su cadena de suministro con ONG, académicos y autoridades para "identificar y superar barreras importantes a la producción en EE.UU.".

El anuncio de este miércoles se suma a un plan de inversión similar que Walmart anunció en 2013, en el que se comprometió a invertir 250.000 millones de dólares en productos "made in USA" los siguientes diez años, y a programas de reclutamiento y relocalización de vendedores estadounidenses.

No obstante, en 2015 tuvo que eliminar precisamente una etiqueta de "made in USA" que aplicaba a sus productos después de que una investigación de las autoridades y un grupo supervisor concluyera que algunos de ellos estaban fabricados fuera.

En el año 2020, marcado por la pandemia de covid-19, Walmart aumentó su facturación casi un 7 %, hasta 559.000 millones de dólares, impulsada por un crecimiento del 79 % en sus ventas de comercio electrónico, especialmente gracias al territorio estadounidense.

Recientemente, la cadena minorista ha anunciado una subida del salario mínimo a 15 dólares la hora para algunos de sus empleados y ha apostado por un mayor gasto en automatización para ajustarse a las tendencias que ha impuesto la pandemia, pero también para hacer frente al liderazgo de rivales como Amazon.

Tras el anuncio, las acciones de Walmart bajaban más de un 1 % cerca de la media sesión en una jornada mixta para Wall Street.