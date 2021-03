Victoria de San Antonio Spurs ante New York Knicks por 119-93

San Antonio Spurs logró imponerse como local frente a New York Knicks por 119-93 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de San Antonio Spurs cayeron derrotados en casa contra Brooklyn Nets por 113-124, mientras que los de New York Knicks derrotaron fuera de casa a Detroit Pistons por 90-109. San Antonio Spurs, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 31 disputados. Por su parte, también New York Knicks sigue en puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 36 jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador hasta finalizar con un resultado de 25-23. Tras esto, durante segundo cuarto de nuevo hubo alternancias en el luminoso hasta que acabó con un resultado parcial de 26-24. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 51-47 en el marcador.

En el tercer cuarto los locales ampliaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2 y llegaron a ir ganando por 19 puntos (84-65) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 36-21 y un 87-68 de resultado global. Finalmente, durante el último cuarto volvió a distanciarse el equipo local, alcanzó una diferencia de 27 puntos (100-73), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 32-25, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 119-93 a favor de San Antonio Spurs.

Gran parte de la victoria de San Antonio Spurs se cimentó a partir de los 17 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Dejounte Murray y los 18 puntos, dos asistencias y cinco rebotes de Trey Lyles. Los 26 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes de Immanuel Quickley y los 14 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes de Julius Randle no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

En el próximo choque de la competición, San Antonio Spurs jugará contra Oklahoma City Thunder en el At&t Center. Por su parte, New York Knicks se medirá con Detroit Pistons en el Madison Square Garden.