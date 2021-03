Venezuela.- El PP carga contra el PSOE por llevar a Baleares el "exprópiese" de Chávez en Venezuela y "atacar" la propiedad privada

03/03/2021 El PP carga contra el PSOE por llevar a Baleares el "exprópiese" de Chávez en Venezuela y "atacar" la propiedad privada. Gamarra dice que PSOE y UP tienen ya un "laboratorio de ensayo" antes de su Ley de Vivienda y Rodríguez alerta de que frenará la inversión POLITICA TAREK (PP)



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El PP ha acusado este miércoles al PSOE de querer llevar a Baleares el "exprópiese" que aplicó en Venezuela el expresidente Hugo Chávez y ha avisado que esa actuación frenará la inversión en las islas. Además, ha recalcado que el "fracaso en una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada".



El partido que dirige Pablo Casado ha censurado así la decisión del Govern balear que dirige la socialista Francina Armengol de iniciar la expropiación de 56 inmuebles de grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales.



Esta operación tendrá un coste de 1,8 millones por siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. En concreto, se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social.



RODRÍGUEZ: "¡ASÍ CÓMO VAN A VENIR INVERSORES A ESPAÑA!"



La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha alertado contra esa decisión del Gobierno de las islas y ha calificado de "muy preocupante" que se quiera "expropiar el uso de viviendas".



"Si legalizamos la 'okupación', controlamos los alquileres y expropiamos el uso de viviendas, no sé como van a venir inversiones a España", ha exclamado Rodríguez, para añadir que con estas decidiones se "pierde seguridad".



Según la exministra, con los pasos que están dando el PSOE y Unidas Podemos se va a "convertir al país en un mercado que no es ni libre ni abierto". "Y eso nos va a perjudicar mucho, mucho a todos", ha avisado antes de asistir al 28 congreso de UGT, que se celebra en Madrid.



GAMARRA: "A MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA, MENOS INVERSIÓN"



En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha advertido que la inseguridad jurídica provoca que haya menos inversiones. "¡Exprópiese! Sánchez e Iglesias ya tienen su laboratorio de ensayo socios antes de sacar su Ley de Vivienda", ha enfatizado.



Según Gamarra, el "fracaso" del PSOE y Podemos en "una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada". "A más inseguridad jurídica, menos inversión", ha abundado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Más cargos del PP han utilizado las redes sociales para criticar esta decisión del Gobierno de Armengol. La diputada por Baleares y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Margalida Prohens, ha asegurado que la presidenta de las Islas es "siempre la más radical y la que "más ataca la propiedad privada" y "las libertades".



PROHENS: UNA "ESTAFA SOCIAL"



"El 'exprópiese' oculta una nula política de vivienda. Y económica. El fracaso dels 'de la gent'", ha aseverado Prohens, que considera que este paso del Govern balear supone una "estafa social".



También la senadora por Baleares María Salom ha acusado a Armengol de "traspasar una línea roja", "quebrando en Baleares un principio básico de convivencia" como es "el respeto a la propiedad privada". "Genera inseguridad jurídica que es letal para la economía de una comunidad turística como ésta. ¡Ni la Rusia comunista, ni la Venezuela chavista!", ha proclamado.



En la misma línea, el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha afirmado que en Baleares "ha comenzado el experimento chavista del ¡Exprópiese!". Dicho esto, ha criticado que, "en vez de usar dinero público para construir viviendas sociales, se usa para hacer arbitrarias incautaciones". "A la izquierda no le gustaban los turistas en Baleares, y ahora, que no hay, persiguen propietarios", ha asegurado.