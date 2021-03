UE.- Los eurodiputados de Orban abandonan el PPE tras modificar el grupo sus normas para expulsar a miembros

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



Los doce eurodiputados del húngaro Fidesz abandonarán el grupo del Partido Popular Europeo después de que éste aprobara a primera hora de este miércoles una modificación de sus reglas internas para facilitar la suspensión o expulsión de partidos miembro que se alejen de los principios y valores de la familia conservadora.



"No dejaremos que nuestros eurodiputados sean silenciados o limitados en su capacidad para representar a nuestros votantes", ha criticado la ministra de Familia húngara y vicepresidenta de Fidesz, Katalin Novák, en un mensaje en Twitter para anunciar la salida de su partido del grupo 'popular' en la Eurocámara.



Este movimiento se produce en represalia a la adopción por el grupo del PPE de un cambio en sus reglas internas que tendrán aplicación con carácter inmediato, tras ser aprobadas este miércoles por 148 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.



La salida del partido de Orban se produce dos años después de que el Partido Popular Europeo suspendiera a la formación gobernante húngarao por sus ataques al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



La suspensión en el partido europeo, sin embargo, no tuvo consecuencias inmediatas en el grupo con presencia en la Eurocámara, que siguió contando con los eurodiputados de Fidesz entre sus fuerzas y aplazó el debate sobre la conveniencia de seguir contando con los representantes húngaros en sus filas.



En las elecciones europeas de mayo de 2019, de hecho, el grupo del PPE sumó los doce eurodiputados del partido de Orban a su bancada para esta legislatura.



Con su salida del grupo, estos eurodiputados pasarán a figurar como No Inscritos --perdiendo así tiempo de intervención en los plenos-- pero podrían intentar entrar en otros grupos ideológicamente cercanos, como el de Conservadores y Reformistas.