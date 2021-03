Sismo de magnitud 6,3 sacude centro de Grecia

Actualiza con detalles de sismo y reacciones en ciudades afectadas. Agrega mención INFOGRAFÍA. ///Atenas, 3 Mar 2021 (AFP) - Un sismo de intensidad 6,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró el miércoles cerca de la ciudad griega de Larisa (centro), cuyos habitantes salieron a la calle asustados por el temblor.Según el observatorio geodinámico de Atenas, el epicentro se situó 21 kilómetros al sur de la localidad de Elassona, cerca de Larisa, y a 350 km de Atenas.Las autoridades locales están evaluando el alcance de los desperfectos causados por el temblor, como desprendimientos que dañaron la red de carreteras, según Protección Civil.Las ciudades de Damasi, Mesohori y Tyrnavos, donde se encuentra una importante falla, son las más afectados, según los expertos."Por suerte, no ha habido víctimas hasta el momento", declaró Yannis Kokouras, alcalde de Tyrnavos, a 2,5 kilómetros del epicentro.Pero "la escuela resultó dañada y los profesores pudieron sacar a los niños muy rápido del edificio y no hubo heridos", dijo a la radio Skay."Fue un sismo muy fuerte. Los campanarios de las dos iglesias registraron daños importantes. Las casas de Damasi son viejas y hay daños", dijo por su parte un habitante a la radio.El hipocentro del sismo se ubicó a 8 kilómetros de profundidad, según el observatorio de Atenas. Al menos cinco réplicas de magnitudes entre 3,4 y 5,7 se sintieron en la hora siguiente, agregó.Grecia esta cruzada por importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes, sobre todo en el mar, y en su mayoría no causan víctimas.El último sismo mortal en Grecia, de magnitud 7, remonta al 30 de octubre de 2020 en el mar Egeo, entre la isla griega de Samos y la ciudad turca de Esmirna.Dos adolescentes perdieron la vida en la isla griega, mientras que, en Turquía, el terremoto dejó 114 muertos y unos 1.035 heridos.El sismo más letal de los tres últimos decenios en Grecia fue el de 1999 cerca de Atenas, de una magnitud de 5,9 y que costó la vida a 143 personas.hec/chv/pz/bl-tjc/mb -------------------------------------------------------------