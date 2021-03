Si tiene covid o sospecha que lo tiene, aléjese de su gato

ILUSTRACIÓN - En cuarentena hay que tratar de evitar el contacto con el gato, para que la mascota no se contagie con el coronavirus. Foto: Karolin Krämer/dpa

Los propietarios de gatos que están cumpliendo cuarentena por coronavirus en sus casas no deberían hacerle mimos al animal. Así lo aconseja el profesor Uwe Truyen del Instituto de Higiene Animal y Asuntos Veterinarios de la Universidad de Leipzig. El veterinario hace referencia a que los gatos pueden contagiarse covid-19 de las personas si tienen contacto estrecho con un infectado. Estudios experimentales demostraron que los gatos también pueden transmitir el virus a otros gatos. La vía contraria, es decir, que los gatos infecten a las personas, aún no ha podido ser demostrada. Diarrea, vómitos y respiración débil Una infección de coronavirus en un gato se manifiesta de manera similar a lo que les ocurre a las personas. Algunos gatos infectados no muestran ningún síntoma, mientras que otros presentan falta de apetito, diarrea, vómitos, tos o respiración débil. Una buena noticia, según Truyen, es que los gatos pueden desarrollar una reacción de anticuerpos robusta neutralizante, que impide que se infecten una segunda vez. Cuando uno está infectado con covid-19 o sospecha que lo puede estar, debería evitar contacto estrecho con los gatos. Además, hay que cumplir con ciertas medidas higiénicas. Entre ellas figura llevar una mascarilla médica en el contacto con el animal. También habría que lavarse las manos en profundidad -durante al menos 20 segundos- antes y después de haber tocado al gato, su comida o un juguete. "Los dueños de gatos que estén infectados no deberían besar al animal, ni compartir toalla con él, ni dejar que duerma en la misma cama", advierte Truyen. Los gatos afectados deberían permanecer en casa y no salir a pasear, para evitar que infecten a otros gatos. dpa