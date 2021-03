Scaloni: "Messi está bien y cuando está con nosotros está todavía mejor"

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/ Martín Alipaz/Archivo

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que Lionel Messi "esta bien" en el Barcelona y que cuando está con la Albiceleste "está todavía mejor", pero lamentó las lesiones de varios de los habituales titulares para las próximas dos jornadas de las eliminatorias para Catar 2022.

Scaloni arribó este martes a Buenos Aires para preparar los encuentros con Uruguay y Brasil, el 26 y el 30 de marzo.

"Será una doble fecha difícil, como son todas. Hay algunos jugadores que no están en las mejores condiciones, pero tenemos tiempo todavía para esperar y dar la lista final", dijo Scaloni en rueda de prensa desde el aeropuerto.

"Messi está bien y cuando está con nosotros está todavía mejor. Esperemos que siga todo de esta manera", agregó al ser consultado por el nivel del delantero del Barcelona.

El seleccionador lamentó las molestias físicas que aquejan a Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, Marcos Acuña y Nicolás González.

"Esperemos que puedan jugar algún partido para llegar en mejores condiciones o caso contrario buscaremos otras opciones", avisó.

Además, dijo que la semana que viene definirá si convoca al delantero Sergio Agüero, que volvió a jugar tras una lesión.

"Hablé con él hace un mes. Sabemos la dificultad que trae volver de una lesión, ojalá pueda agarrar ritmo. Decidiremos la próxima semana pero sabemos que no va a llegar al 100%", indicó.

Además, dijo que "va a ser difícil" que Paulo Dybala sea citado porque "lleva mucho tiempo de baja".

"Hablé hace cuatro días, no encuentran la solución a su dolor en el ligamento lateral y espero que con el tratamiento que va a hacer se pueda encontrar de la mejor manera", sostuvo.

Tras la disputa de cuatro jornadas, Argentina es segunda con 10 puntos, detrás de Brasil (que tiene 12) y por delante de Ecuador (9), Paraguay (6), Uruguay (6), Chile (4), Colombia (4), Venezuela (3), Perú (1) y Bolivia (1).

La Albiceleste recibirá a Uruguay el 26 de marzo y visitará a Brasil cuatro días más tarde.