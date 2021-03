Portaltic.-Epic Games compra la desarrolladora del videojuego Fall Guys

03/03/2021 Epic Games compra Mediatonic POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MEDIATONIC



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Epic Games ha adquirido Tonic Games Group, la empresa propietaria del estudio de videojuegos Mediatonic, desarrollador del popular videojuego de plataformas y 'battle royale' Fall Guys: Ultimate Knockout.



Fall Guys: Ultimate Knockout es una de las sensaciones del panorama actual desde su lanzamiento en agosto de 2020 para PC y para la consola PS4. Su llegada a Switch y a la nueva generación de consolas de PlayStation y Xbox se espera para mediados de este 2021.



El objetivo de este juego, un colorido plataformas con mecánica de 'battle royale' publicado por Devolver Digital, es que 60 jugadores venzan retos y eviten varios obstáculos sin fallar para conseguir la corona y así convertirse en el rey ganador.



Ahora, Epic Games ha decidido comprar Tonic Games Group, una decisión que "acelerará los planes para mejorar Fall Guys y llevarlo a tantos jugadores como sea posible", como ha expresado la desarrolladora de Fall Guys en un comunicado.



Tanto Mediatonic como Epic Games han asegurado que esta adquisición no afectará a los jugadores de Fall Guys ni al desarrollo del videojuego, y que el título podrá seguir comprándose desde las tiendas de Steam y PlayStation como hasta ahora.



"[Epic] comparte nuestra misión de crear y apoyar juegos que tienen un impacto positivo, empoderar a otros y resistir la prueba del tiempo, y no podríamos estar más emocionados de unir fuerzas con su equipo", ha asegurado Dave Bailey, cofundador y CEO de Tonic Games Group.



"No es ningún secreto que Epic invierte en la construcción del metaverso y Tonic Games comparte este objetivo. Mientras Epic trabaja para construir este futuro virtual, necesitamos un gran talento creativo que sepa cómo crear juegos, contenido y experiencias poderosos", ha afirmado por su parte Tim Sweeney, fundador y director ejecutivo de Epic Games.