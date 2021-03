Pepi Valladares entra en directo en 'Sálvame Diario' y arremete contra Fosky

21/11/2020 PEPI VALLADARES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 3 (CHANCE)



Pepi Valladares no ha podido soportar todo lo que estaba diciendo su expareja, Fosky, en el plató de 'Sálvame Diario' y ha entrado en directo para desmentir todo lo que ha dicho éste desde que ha salido en pantalla. Muy enfadada, la que fuera empleada de hogar de Isabel Pantoja, le ha acusado de mentiroso y de tener 'abandonado' al hijo que tienen en común.



"Me dirijo a ti, sabes que yo soy muy transparente, pero ese individuo que está ahí sentado, que tenga que venir de tan lejos a mentir tanto y a hablar de mí... Ha dicho que Isabel Pantoja no le dedicaba tiempo a sus hijos, ese señor tiene un hijo que hace 9 años que ni lo ve, ni lo mantiene, ni se preocupa por él" han sido las palabras de Pepi nada más entrar en directo.



Además, Valladares ha asegurado que lo que ha contado de los malos tratos a Isa Pantoja y Kiko Rivera es falso: "Todo lo que está contando es falso. Lo de la niña es falso, a mí que no me ponga de testigo, lo de Kiko, falso. Solo puede hablar de lo que hacía y a dónde iba. Ese señor me arruinó económicamente y ha tenido que venir de otro país a seguir viviendo de los demás, cuando una persona se sienta, que cuente la verdad".



Pepi Valladares ha dejado claro que estaba esperando que viniese a España para poder tener las citas judiciales pendientes que tiene con él, y parece que ahora va a aprovechar que haya venido: "La mentira tiene las patitas tan cortas, que eso se ve. Ese señor tiene muchísimas denuncias por mí, estaba esperando desde hace tanto tiempo que vengas a España. Gracias a 'Sálvame' por traerlo, es un individuo muy falso y malo".



En cuanto al hijo que tiene con Pepi, Fosky ha hecho la siguiente confesión: "El hijo que tiene ahora Pepi es mi hijo, el anterior que perdió, no es mío", algo que no entendemos, pero un tema en el que no ha querido ahondar.