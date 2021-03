Pedro J. Ramírez muestra su opinión respecto a la vacunación de las Infantas Elena y Cristina

18/10/2020 Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara a su llegada al Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez han acudido hoy al Teatro Real y han mostrado su opinión sobre una de las noticias del día, la vacunación de las Infantas contra la Covid-19: "Hay mucha gente que si tiene la oportunidad de viajar a un país donde se pude conseguir la vacuna... no creo que haya que censurarlas, no creo que se estén saltando ninguna cola porque al final ellas no son miembros de la familia real. Yo creo que al Rey, a la Reina y las infantas tendrían que haberlas vacunado hace tiempo".



En cuanto al debate moral que se ha creado, Pedro J. Ramírez confiesa que: "Este debate me sirve para plantear que es absurdo que las altas autoridades del Estado no estén ya vacunadas, el Rey, la Reina, las Infantas, los miembros del Gobierno y los jefes de las fuerzas armadas. Tendría que haber un protocolo en el que las personas que ocupan puestos neurálgicos en el estado fueran vacunadas inmediatamente".



Por su parte Cruz Sánchez explica que forma parte de un estudio: "Yo estoy en un estudio de Johnson & Johnson, en el estudio de la paz. Alguien tiene que ser. Estoy a punto de vacunarme con la primera dosis". Sobre el plan de vacunación de nuestro país, comenta: "Hay que hacer un gran esfuerzo nacional por vacunarse, ahora el cuello de botella es conseguir el mayor número posible de vacunas cuanto antes para cualquier país es muy importante la celeridad en el proceso de vacunación, para un país que gran parte del PIB depende del turismo y de la movilidad, es esencial. Creo que el gobierno está haciendo lo que puede pero debería hacer más para conseguir que la que distribuya con eficacia y con celeridad las vacunas".