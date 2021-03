Paula Echevarría, en "shock" tras la muerte de Álex Casademunt

26/11/2020 Paula Echevarría, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Esta mañana nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt a los 39 años tras sufrir un fatal accidente de tráfico cuando circulaba a última hora de ayer con su moto por la localidad barcelonesa en la que residía, Mataró.



Las reacciones entre nuestros rostros conocidos, comenzando por todos sus compañeros en "Operación triunfo", no han tardado en sucederse. Con dos décadas de trayectoria musical, interpretativa y televisiva a sus espaldas - trabajando en programas tan populares de la pequeña pantalla como "Los Lunnies", "¡Mira quién baila", "Crónicas marcianas", "El programa de Ana Rosa", actuando en series como "La sopa boba" y protagonizando musicales como "Mamma mía" - Álex se había convertido en uno de los rostros más populares de nuestro país.



Paula Echevarría, que por su relación con David Bustamante trató mucho a Casademunt, con quien mantuvo, al igual que su exmarido, una gran amistad, se ha pronunciado con incredulidad sobre el fallecimiento del carismático artista. La asturiana, muy afectada, ha compartido a través de su cuenta de Instagram una fotografía de Álex confensando que "no lo puedo creer... Y creo que tardará tiempo en pasar el shock. Descansa en paz Álex".



Unas emotivas palabras con las que Paula demuestra el cariño que sentía por el cantante y lo impresionada que está por una muerte tan repentina e inesperada que todos nos hemos quedado con el corazón tan encogido como el de la ex de David Bustamante.